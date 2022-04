Fuerzas de seguridad han capturado más de 13 mil supuestos pandilleros

Redacción Diario Co Latino

@DiarioCoLatino

Las fuerzas de seguridad informaron que en lo que va del régimen de excepción se han capturado a más de 13 mil supuestos miembros de estructurales criminales. Dicha medida se tomó un día después que el país enfrentara un repunte de homicidios, lo que pudo significar el rompimiento de una tregua entre los grupos criminales y el gobierno.

“No le daremos tregua a los terroristas en esta guerra contra pandillas. El domingo 17 de abril finalizó con 506 pandilleros arrestados. El total de capturas en estos 23 días es de 13,086”, informó la PNC en su cuenta de Twitter.

El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó sobre la captura de un pandillero que se había trepado a un árbol, el fin de semana. “Los temibles pandilleros, el brazo armado de la oposición, las ONGs y la ´comunidad internacional´. Cayendo como moscas ante nuestra PNC y Fuerza Armada”.

Bukele ha sido fuerte crítico con la comunidad internacional al expresar que defienden a los pandilleros. Sin embargo, organizaciones no solo internacionales, sino también nacionales piden que el régimen de excepción no sea un instrumento de persecución, contra personas desvinculadas con las pandillas, ya que con el régimen, se suspendió el derecho de defensa y se amplió el periodo de detención administrativa, pasado de 3 a 15 días, para formular los requerimientos. De hecho, en las redes sociales, abundan los mensajes de solicitud al mismo presidente Bukele de poner en libertad a jóvenes capturados a pesar de no pertenecer a los grupos delincuenciales, pero, si viven en zonas que antes no las controlaba la policía.

FGR presenta requerimientos contra más de 400 pandilleros

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la mañana de este lunes el requerimiento fiscal contra 420 presuntos pandilleros que operaban en la zona para-central del país, el Ministerio Público pide que continúen detenidos mientras las investigaciones en su contra continúan.

Cuscatlán, Cabañas, La Paz y San Vicente conforman la zona para-central, de esos departamentos la PNC capturó a 377 supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha, y 43 del Barrio 18.

Según el fiscal del caso, a todos se les atribuye el delito de agrupaciones ilícitas, a otros se les atribuye el delito de tenencia, portación y conducción ilegal o irresponsable de armas de fuegos. “Estas personas han sido capturadas al margen del decreto 333 que decreta el estado de excepción a nivel nacional”, comentó el fiscal del caso.

Para todos los procesados, el Ministerio Público pide que se les aplique la medida cautelar de la detención provisional, “por considerar que tenemos todos los indicios suficientes para demostrar la existencia del ilícito penal, así como la participación de cada uno de los imputados”, concluyó el fiscal del caso.