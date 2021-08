Fuente principal de la comisión de sobresueldos es Antonio Saca

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La comisión especial que investiga la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores citó para este viernes a Luis Mario Rodríguez, exsecretario jurídico de la Presidencia en el período de Elías Antonio Saca (2004-2009), ya que el expresidente, lo señaló de supuestamente haber recibido sobresueldos en su gestión. Así lo confirmó el presidente de la comisión, Jorge Castro, del oficialismo. Castro dijo que Mario Rodríguez “fue mencionado expresamente por el expresidente Saca, quien dijo que recibía un sobresueldo de $8 mil y luego, a solicitud de él, subió a $11 mil”.

Actualmente Luis Mario Rodríguez es director de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y ha negado haber recibido sobresueldos.

También han citado a Hermán Humberto Rosa Chávez, exministro de Medio Ambiente, en el quinquenio de Mauricio Funes, y a Darlyn Xiomara Meza Lara, exministra de Educación en el período presidencial de Antonio Saca, ya que ambos supuestamente habrían recibido sobresueldos.

Según el oficialismo, estos dos exfuncionarios deben presentarse ante la instancia legislativa y tras no ser ubicados en sus direcciones de residencia, de manera pública, se les solicitó comparecer en la Asamblea Legislativa a través de una entrevista televisiva y por medio de las redes sociales.

Cebe señalar que fue el dirigente de ARENA, y hoy líder de Nuevas Ideas, Walter Araujo, que amenazó el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, con provocarle un “Terremoto” político cuando sacaran los sobresueldos del hermano del religioso, y que fuera ministro de Medio Ambiente en el Gobierno de Funes.

Fue precisamente Araujo que informó este miércoles, a través de las redes sociales, que del citatorio de la Comisión Legislativa al exministro y hermano del Cardenal Rosa Chávez.

“Esta esta toda la ´ladradora´del Cardenal… aquí está su terremoto político”, escribió Araujo, con lo que queda claro que el citatorio al exministro Hernán Rosa Chávez es en represalia a las declaraciones que el Cardenal dio al Vatican News.

A la pregunta de «¿Cómo interpreta la actualidad socio-política en El Salvador?», que el Vatican News hizo al Cardenal Rosa Chávez, este respondió: “Es una pregunta difícil en este momento. Porque estamos en un momento de terremoto político podemos decir, cuando vivimos el terremoto en 1986 estábamos en plena guerra, y el arzobispo Rivera Damas usó una imagen muy bonita, dijo: “hay dos terremotos, el de la naturaleza y el creado por los hombres”. Se refería a la guerra y en ese marco, él tuvo una imagen muy bonita, que cada domingo celebramos la misa dominical, desde un lugar que había sufrido el terremoto. Con dos vigas de madera de una casa que fue destruida que serían como cruz, símbolo de un país que tiene, una esperanza en Cristo. Hay que dar a la gente esperanza ante una tragedia tan grande como la guerra y el terremoto”.

El Cardenal Rosa Chávez agregó que “algo parecido pasa hoy día, tenemos el terremoto de la pandemia, que tantos dolores está causando en el mundo y también entre nosotros. Y cómo duele ver a la gente cada día verla angustiada, o entubada como decimos acá. Atado a una máquina con montón de cables. Y muchas veces también en un cementerio enterrada siguiendo un protocolo. Y no poder estar nadie cerca del difunto. Y el otro terremoto es uno político, el país está con una gran convulsión política en este momento, una crisis política muy grave porque no tenemos en este momento un Estado de Derecho que funcione, no tenemos independencia de poderes, no tengo una figura política en quien confiar, no tenemos una ley que tengamos que respetar, hay un temor muy grande que no haya ley ni orden, por tanto no hay justicia verdadera”.

Ante esas declaraciones, Walter Araujo amenazó en las redes sociales. “Terremoto para él, cuando salgan los sobresueldos de su hermano el exministro y la casita que se está construyendo”.

Hasta el momento, los diputados del oficialismo se guían de las declaraciones vertidas por el exmandatario, Elías Antonio Saca cuando fue a la comisión, quien además, señaló casi a medio gobierno a excepción de quienes hoy son de GANA o están muy cercanos al presidente Nayib Bukele.

“El expresidente Antonio Saca manifestó que todos sus funcionarios recibieron sobresueldos. En la Comisión de Sobresueldos, hemos solicitado la certificación de los documentos para poder comprobarlos”, resaltó Jorge Castro en una entrevista televisiva.