Francis Zablah renuncia “por la paz del partido GANA”

“El día de ahora voy a presentar mi renuncia a la candidatura, para darle oportunidad al que quiera entrar y que pueda hacer un mejor papel del que yo he hecho y eso lo vamos a hacer en aras de que exista paz en el partido”, dijo este jueves el diputado Francis Zablah, quién renunció a la precandidatura para buscar un cuarto periodo por diputado de GANA.

El pasado martes, Zablah acudió a Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar una serie de irregularidades en el proceso interno del partido GANA. En tal sentido acusó a su partido que había “Falsedad Material”, en algunos precandidatos a diputados y alcaldes, pero que fueron admitidos a petición de la dirección del ente político.

Las supuestas irregularidades se presentaron en La Libertad, en las que denunció que había interés de mantener personas en cargos públicos, que no convienen para el país.

Pese a ello, Zablah anunció este jueves que su renuncia era para que pueda otros precandidatos puedan entrar a una candidatura y que todo se pueda estar en armonía.

“Agradezco a GANA que me dio tres periodos, he trabajado lo mejor que he podido pero hay que darle la oportunidad a nuevas generaciones nueva gente que quiera participar. No debemos ser egoístas y dejar que la gente entre”, sostuvo.