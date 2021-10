FNS pide cumplir el derecho a los medicamentos para tratar enfermedades crónicas

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

la Mesa Sectorial de Medicamentos del Foro Nacional de Salud (FNS) presentó los resultados de su contraloría ciudadana, para verificar el abastecimiento de medicamentos en los departamentos de Sonsonate, Santa Ana, La Libertad, San Salvador, Usulután y San Miguel, incluyendo 24 Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) y 3 hospitales nacionales.

En Unidades de Salud se encontró que al 67% de personas encuestadas les recetaron medicamentos y de estos al 17% no se le entregaron, en hospitales al 73% de encuestados les recetaron medicamentos, pero al 20% no le fueron entregados.

Por la falta de medicamentos en las UCSF al 50% únicamente le explicaron que no había, al 29% no le dieron explicaciones y al 21% le indicaron comprarlo; mientras en hospitales, al 60% le manifestaron la inexistencia y al 40% no le dieron explicaciones.

Entre los medicamentos no entregados están analgésicos como acetaminofén, ibuprofeno, deremol; tratamientos para la diabetes, entre ellos metformina e insulina; antihipertensivos como la amlodipina, irbesartán y enalapril; buscapina para tratar espasmos y cólicos; alopurinol, utilizado en disminuir el ácido úrico; atorvastatina, que baja los niveles de colesterol. Amitriptilina, utilizado para la depresión; así como hierro/ácido fólico, calcio, sulfato ferroso, vitamina A, vitamina B y vitamina C.

El FNS señaló que el presupuesto de medicamentos para 2020-2021 presentó incrementos respecto a 2019, sin embargo, se han financiado la compra de

Hidroxicloroquina e Ivermectina, medicamentos que no han demostrado su utilidad real para el tratamiento del COVID-19, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha avalado su uso, por tanto la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) no ha transmitido información confiable y deja dudas sobre las razones en su utilización.