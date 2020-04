FMLN rechaza intromisión del Presidente de la República en funcionamiento de Asamblea

Yanuario Gómez

Cómo un boicot al funcionamiento del primer órgano de Estado y una agresión a la institucionalidad del país, así consideró el partido FMLN las acusaciones vertidas por el Presidente de la República mediante su cuenta de Twitter en las que informó que el pleno legislativo se encontraba contaminado por COVID-19.

Nidia Díaz, coordinadora de fracción del FMLN, sostuvo que el mensaje publicado por el mandatario en momentos en que la Asamblea Legislativa se disponía a votar para superar el veto presidencial al decreto 620 que obliga al Ejecutivo a brindar un seguro de vida a personal de salud que se encuentra en la primera línea de combate contra la pandemia.

«Nosotros no aceptamos esa intromisión, no aceptamos que se repita otro 9 de febrero, queremos exigirle al Presidente Nayib Bukele, que respete la independencia de poderes y la institucionalidad, él boicoteó porque no le convenía esa superación de veto, porque ve a la Asamblea Legislativa y otras instituciones como sus servidores», dijo la parlamentaria.

La coordinadora de fracción del FMLN se dirigió al mandatario salvadoreño para decirle que su partido está presente en la Asamblea Legislativa para trabajar por la población defendiendo su salud y vida. «No vamos a permitir que él se entrometa en este órgano de Estado y boicotee su funcionamiento», expuso.

Al respecto, Yanci Urbina, diputada del partido de izquierda afirmó que la desestabilización que el Presidente Bukele provocó anoche en el funcionamiento del congreso salvadoreño constituye un golpe más al orden constitucional del país.

«Lo que hemos presenciado en las últimas horas es una demostración adicional de una manipulación y utilización arbitraria de las instituciones del Estado para sus propósitos políticos que en esencia busca descalificar a la oposición», externó Urbina.

Los diputados del FMLN rechazaron los ataques del Presidente de la República y destacaron que continuarán trabajando por la democracia del país, el respeto a los derechos humanos de la población y el cese en los atropellos desarrollados desde el gobierno bajo excusa de protección de la salud en ocasión del brote de COVID-19 en el país.