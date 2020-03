FMLN presentará nueva propuesta de Ley de Reconciliación

Alma Vilches

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Oscar Ortiz, informó que en los próximos días presentarán una propuesta de Ley de Reconciliación, que permita abordar el tema de una manera más amplia y profunda, desde una perspectiva de país y Estado.

“El FMLN no acompañará, no va a respaldar ese proyecto de ley tal cual y como está, nosotros creemos que cualquier proyecto de ley que se presente, antes de tener el respaldo legislativo, tiene que contar con el apoyo no solo interno, sino público, desde la perspectiva de las víctimas”, reafirmó Ortiz.

Según el dirigente efemelenista, la nueva legislación de Reconciliación debe tener cuatro aspectos: verdad, justicia, reparación y no repetición; pero el tema de justicia es fundamental, el conflicto vivido tiene el carácter histórico, que definió un El Salvador antes y después de los Acuerdos de Paz.

Consideró que si por algo valió la pena desmontar la dictadura y los regímenes de opresión, fue para abrir los espacios democráticos y tratar de cuidar los derechos humanos de los colectivos, lo cual, durante el conflicto fue violentado de una forma estructural y sistemático del Estado.