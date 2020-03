FMLN plantea involucrar a gobiernos locales en emergencia por COVID-19

Oscar López

@Oscar_DCL

Óscar Ortiz, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) acuerpado por alcaldes y alcaldesas de dicho partido político, externó posición sobre la manera en que el instituto político contribuirá en la emergencia por el COVID-19.

“Por toda la situación que tenemos, lo mejor es prepararnos en todos los niveles, en todos los terrenos y en todos los frentes y la mejor manera de hacerlo es unidos, integrados como familia, como comunidad, como municipios, como país, porque este tipo de momentos críticos los que requieren es el concurso de todos los salvadoreños y la máxima solidaridad que se pueda expresar”, declaró Ortiz.

El dirigente político enfatizó en que los alcaldes son la primera línea de abordaje, tratamiento, organización y respuesta, ya que son los que están más cerca de las comunidades. “Quiero felicitar y reconocer el esfuerzo de nuestros gobiernos municipales que ya están al frente de la crisis a nivel local”.

Ortiz enfatizó en que los alcaldes tienen experiencia en la atención de emergencias, por lo que pueden gestionar de la mejor manera junto a líderes locales las acciones o recursos para el manejo de la emergencia.

De igual forma, agregó: “nos tocará implementar acciones con un enfoque preventivo y los preparativos para desmontar la amenaza que representa la epidemia; por supuesto, la mejor manera de hacerlo es trabajar junto con la gente”.

El FMLN consideró importante que exista una coordinación entre actores locales y nacionales, sector privado y organismos internacionales para una mejor atención de la emergencia del COVID-19. “Hay que trabajar juntos, no es hora de pelear ni atacar, es hora de construir y resolver”.

Por lo que el partido de izquierda instó a que, en el marco del manejo de la crisis, las municipalidades cuenten con los recursos necesarios, por lo que consideró importante que no existan atrasos en la transferencia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) de febrero y marzo; “son recursos que deben estar a disposición de los liderazgos locales para ser más efectivo en los mecanismos de prevención”, argumentó Ortiz.

Miguel Pereira, alcalde de San Miguel comentó que en el municipio que dirige se activaron los protocolos que el Código Municipal permite para atender la emergencia generada por el COVID-19; además, recientemente se dispuso la instalación de lavamanos públicos para facilitar el lavado de manos a los migueleños.

Otra de las medidas ejecutadas por la municipalidad de San Miguel es la entrega de mascarillas a todas las usuarias del mercado municipal. “Sabemos que la mascarilla no protege al 100 % a una persona sana, sabemos que minimiza el riesgo de que una persona infectada con una gripe normal o con el coronavirus pueda seguir transmitiéndolo”, afirmó Pereira.

El edil migueleño enfatizó en que los alcaldes, no solo del FMLN sino también de los demás partidos políticos, “estamos al frente de la emergencia, no estamos viendo colores políticos, vamos a seguir al frente de la emergencia, vamos a seguir tomando las medidas necesarias para garantizar que no tengamos esta pandemia que vendría a afectar la vida de nuestra gente y obstaculizar el desarrollo de nuestras ciudades”.