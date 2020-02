“FMLN no votará por Ley de Reconciliación que no respalde a las víctimas”

El secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, acompañado por miembros de la comisión política, aseguran que no van a aprobar ninguna propuesta de Ley de Reconciliación si no se incluye los aportes de las víctimas del conflicto armado en El Salvador. Foto Diario Co Latino/ Ludwin Vanegas