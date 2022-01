FMLN conmemora 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) conmemoró esta mañana en el Monumento al Cristo de La Paz, en San Marcos, el 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, que puso fin al conflicto armado en el país, pese a que la actual Asamblea Legislativa derogó el decreto el cual establecía esta fecha.

El secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, calificó de inaceptable la cantidad de retenes instalados en diferentes puntos del país, a fin de impedir la movilización de personas en la marcha de este 16 de enero, donde se conmemora la firma de los Acuerdos de Paz.

“Uno pensaría que no íbamos a regresar a ese tipo de cosas, es impresionante la normalidad con que se quiere hacer ver el estar violentando el sistema de derechos básicos elementales que ya habíamos ganado con la firma de los Acuerdos de Paz. El FMLN es más que un partido electoral, es una fuerza política y proyecto de izquierda basado en los valores democráticos, siempre hemos sabido levantarnos e identificar el camino correcto”, afirmó el dirigente efemelenista.

Asimismo, enfatizó que el FMLN es el protagonista de los Acuerdos de Paz, el cual integró a las diferentes fuerzas en una nueva plataforma democrática, sin el sacrificio, lucha, convicción y alto precio pagado por los veteranos no hubiese sido posible alcanzar la paz, libertad, justicia e inclusión en el país, “la historia de los Acuerdos de Paz es más poderosa que cualquier capricho y locura de gente infantil, intolerante que no entiende que El Salvador no puede volver a repetir el pasado”, recalcó.

El 16 de enero es considerado una fecha para conmemorar la lucha heróica del pueblo, el FMLN hizo una contribución enorme para que por la vía del diálogo se pusiera fin a 12 años de guerra, décadas de dictaduras militares, atropellos, malos tratos, asesinato y desapariciones de los opositores del régimen; abrió un proceso democrático e impulsó avances en los derechos humanos.