Fiscalía pide detención para ex ministros de Defensa y ex presidente de ARENA

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

El Juzgado Quinto de Paz inició ayer la audiencia contra los ex ministros de Defensa Nacional, Atilio Benítez Parada y David Munguía Payés, acusados por presunto peculado, falsedad documental agravada y actos arbitrarios en perjuicio del Ministerio de Defensa; y contra el empresario y ex presidente de ARENA, Gustavo López Davidson, por supuesta complicidad en el peculado.

Para esta tarde se prevé que el juez resuelva sobre las medidas a imponer. En este caso también son procesados los militares Rafael Melara Rivera y Manuel de Jesús Romero y el apoderado legal de la empresa Centrum S. A. de C. V., Héctor Abel Herrera. La FGR pide detención preventiva para los acusados.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que los ex ministros de Defensa y los otros dos militares imputados permitieron que la empresa Centrum, propiedad de López Davidson y representada por Abel Herrera, se beneficiara con $2,051,893 en un contrato de permuta de armas.

El Ministerio de Defensa entregó unas 14 mil armas de fuego dañadas o defectuosas a la empresa Centrum a cambio de dos piezas de artillería pesada (obuses) de fabricación israelí, y otros implementos de artillería. La FGR asegura que el armamento no se entregó acorde al contrato.

“Hay suficientes elementos para demostrar que existe un contrato, una permuta, y esto está permitido por la ley, los procedimientos que se establecieron son los correctos”, declaró Manuel Chacón, abogado defensor de David Munguía Payés. Chacón enfatizó en que el ex ministro Payés no suscribió el contrato y el ente fiscal ha hecho una mala interpretación del mismo.

El abogado Mario Machado, defensor de Atilio Benítez, indicó que la FGR no ha establecido claramente cuáles son los hechos de peculado y cuáles son los actos arbitrarios. “El juez previno a la Fiscalía que verbalmente lo expusieran y cuando lo hicieron confundieron más”, afirmó.

En tanto, Fernando Menesses, abogado defensor de Gustavo López Davidson, dijo que solicitarán el sobreseimiento definitivo en vista que la acusación pierde cada vez más veracidad. El abogado dijo que un gran porcentaje de las armas de la permuta se encuentran bajo resguardo del Ministerio de Defensa Nacional.

Al finalizar la audiencia, el expresidente de ARENA reiteró que el proceso en su contra es un episodio de persecución política a los opositores del actual gobierno y que el armamento que Defensa recibió producto de la permuta se hizo de forma regular.