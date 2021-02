Fiscalía identifica a trabajadores del MINSAL en ataque armado al FMLN

Yaneth Estrada

Samuel Amaya

@Diario Co Latino

Luego de una noche sangrienta para la democracia de El Salvador, donde sujetos dispararon contra simpatizantes del FMLN, el fiscal general de la República, Raúl Melara se volcó en la investigación para deducir responsabilidades y autores intelectuales de este hecho sangriento que dejó a dos personas fallecidas y otras dos lesionados.

Sin embargo, este caso es aún confuso porque hay heridos de ambos lados, tanto de simpatizantes del FMLN como de los presuntos hechores, aseguró el fiscal general Melara.

Ayer se volvió a hacer una nueva inspección en el lugar de los hechos, también se realizó un registro en las instalaciones anexas del Ministerio de Salud, donde se encontraba estacionado el vehículo tipo sedán azul, del cual bajaron tres personas y se vieron involucradas en el altercado, aseguró Raúl Melara.

El titular de la FGR enfatizó que también se está realizando otro tipo de diligencias para que permitan esclarecer los hechos de mejor manera.

El fiscal general de la República, Raúl Melara dijo que la información que él maneja es que han capturado a tres personas presuntas implicadas al crimen. Uno de ellos es personal PPI asignado al Ministerio de Salud, otro es motorista de la misma institución y el tercero que es un agente de seguridad privada destacado el Ministerio de Salud.

A los salvadoreños les surge la interrogante que si fue un hecho aislado o tuvo algo que ver con la campaña electoral, el fiscal dijo “hoy por hoy lo estamos catalogando como un hecho de intolerancia. Obviamente, estamos en una época de campaña electoral, pero lo queremos ver como un hecho de intolerancia que no debe de pasar a más”, señaló La violencia política es algo que suele suceder en las campañas electoral pero nunca se había registrado algo como de esta naturaleza, a lo cual Melara dijo que “eso es algo que yo no puedo ahorita atrever a decirlo porque los hechos bajo los cuales se suscitaron todavía debemos de determínalos de mejor manera”.

“Yo creo que el mensaje tiene que ser claro, no debemos de permitir ni que el mensaje de odio se exacerbe, no debemos permitir que la violencia vaya para más, porque vamos de cara a una elección, que es sumamente importante para el país. Desde la Fiscalía General de la República soy tajante y enfático, no vamos a permitir ningún hecho de violencia en el país, no vamos a permitir que se empañe la realización de las elecciones el 28 de febrero”, sostuvo el fiscal

Mientras que en las instalaciones anexas al Ministerio de Salud, llegaron fiscales y técnicos de Inspecciones Oculares de la Policía Nacional Civil para investigar el vehículo involucrado contra el ataque a simpatizante del FMLN, el móvil fue retirado por una grúa de la PNC. Tras finalizar la retirada del vehículo involucrado en el atentado, abogados, fiscales y elementos de la PNC, entraron a las instalaciones del MINSAL para continuar con las pesquisas.

Intercambio de disparos

Aún sin conocer expedientes y con investigaciones en curso, el ministro de Salud Francisco Alabí aseguró la mañana de este lunes, que “este hecho de violencia que ha sido prácticamente mutuo, en el que hubo intercambio de disparos, debe de realizar las investigaciones correspondientes la Policía Nacional Civil”. Una PNC aún en entredicho por su cumplimiento a órdenes de la FGR, Asamblea Legislativa y la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que intervino en la ocupación el pasado 9 de febrero al interior de la Asamblea Legislativa.

“El presidente (Nayib Bukele) era bastante claro ayer: uno de los elementos (señalados de dispar a simpatizantes del FMLN) es del Ministerio de Salud y precisamente estaba siendo intervenido al recibir impactos de bala también”, agregó el funcionario.