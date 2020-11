Fiscalía dice que hay indicios de corrupcion

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

«No se había dado a conocer, pero CICIES ya llevó a fiscalía general los primeros indicios de irregularidades, y hay que llamarlo así, bajo los cuales nosotros iniciamos investigaciones y procesos más a fondo», expresó el Fiscal General de la República Raúl Melara.

Recalcó el funcionario que todos estos procesos han sido iniciados «por indicios llevados por la CICIES a la fiscalía», en días recientes.

A esto se suman indicios que ya se tenían a través de otras denuncias y avisos que han sido presentados por otras fuentes, pero la mayor cantidad de pruebas proviene del organismo apoyado por la Organización de Estados Americanos(OEA) y eso es bueno porque «está poniendo a la institucionalidad a trabajar», dijo Melara.

Hay 13 objetivos que la FGR está allanando, entre instituciones del Estado y proveedores de servicios, pero siempre enmarcados dentro de la presunción, dijo el fiscal.

El fiscal general de la República, Raúl Melara, manifestó que los allanamientos que está llevando a cabo el Ministerio Público en instituciones del gobierno, están enmarcadas en las atribuciones legales de esa institución y son el primer resultado del convenio de cooperación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador(CICIES), que ha sido respaldada por el mismo presidente de la República.

Ante los señalamientos de «supuestas» arbitrariedades en el allanamiento al Ministro de Salud, el mismo Fiscal General de la República, Raúl Melara afirmó que «los procedimientos que estamos realizando son mecanismos rutinarios. Es una investigación enmarcada en la denuncia y los fondos de la pandemia».

«Yo no voy a permitir que se politicen las instituciones, que se politice a la FGR, no me voy a prestar para ser instrumento político de nadie», destacó.

“Ayer hubo un procedimiento irregular por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) se trató de obstaculizar ingreso de fiscales. La obediencia ciega no exime de responsabilidad a nadie”, advirtió Melara, quien está mañana recibió el apoyo del Congresista de Estados Unidos, Eliot Angel.

«Doy mi firme apoyo a la labor que realiza el Fiscal General de la República, Raúl Melara contra la corrupción e impunidad», escribió en redes sociales.