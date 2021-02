Fiscal Melara advierte posible delito por no abrir mesas a la hora

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El Fiscal General de la República Raúl Melara, hizo un llamado a los que están obstaculizando la instalación de mesas para emitir el sufragio y advirtió que pueden estar cayendo en delito porque se le está violando el derecho a votar a la población.

Cerca de las 10 a.m al menos 38 centros de votación en todo el país, aún tenían problemas para montar la logística este 28 de febrero, mientras los ciudadanos mostraron indignación.

«Deben tener claro, que si no se ciñen a la ley y a las resoluciones del tribunal, pueden caer en cometimiento de delito, deben de agilizar la instalación, estamos casi a tres horas y no es posible que todavía hay unos centros que no han abierto, por ese problema», dijo.

El fiscal reiteró que la población tiene que salir a votar con toda la tranquilidad y en paz. «Independiente de quienes sean los conformantes de las juntas deben de ceñirse por la ley», añadió.

Una hora antes, el Fiscal Melara había informado que unas 379 Jrv habían presentado problemas.