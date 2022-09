Fin de semana ajetreado en la Liga Mayor de Fútbol

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

Los equipos de la Liga Mayor de Fútbol se volverán a encontrar este fin de semana en el tercer compromiso del Apertura 2022, con los primeros movimientos en la tabla de posiciones. Águila y FAS lideran ambos grupos; sin embargo, deben seguir sumando victorias en las siguientes jornadas para mantenerse en el liderato.

Sobre los horarios del grupo A. El cuadro emplumado se medirá este sábado a Jocoro, en Tierra de fuego, en horario de 3:15 p.m., Chalatenango recibirá a Platense a las 6:30 p.m. el mismo día, y los toros del Luis Ángel Firpo se enfrentarán al cuadro mitológico el domingo a las 3:00 p.m. en el Sergio Torres.

Atlético Marte abrirá los encuentros del grupo B el día sábado a las 3:00 p.m. contra Santa Tecla en el Calero Suárez, Isidro Metapán tratará de validar su localía ante FAS en el Calero Suárez a las 7:00 p.m. y Alianza cerrará el domingo ante Once Deportivo en el Cuscatlán, a las 3:15 p.m. Referente al encuentro entre Firpo y Dragón, la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) comunicó que el estadio Sergio Torres Rivera, después de una inspección, no cumple con los estándares de iluminación requeridos por la Federación, situación por la que los usulutecos no podrán jugar de noche y se jugará el día domingo. Con una victoria (1×0) y un empate (1×1), Águila (1) comparte el liderato en la tabla de posiciones del grupo con cuatro puntos, junto a Chalatenango (2) y Jocoro (3). Firpo consiguió el puesto 4, Platense 5 y Dragón el último lugar sin puntaje.

Con la reciente victoria de 1×0 ante Once Deportivo, y un 2×1 ante Santa Tecla, FAS lidera en solitario el grupo B con una racha perfecta de seis puntos. Alianza se ubicó en el segundo lugar con cuatro puntos, Isidro Metapán en el tres; Once Deportivo (4) y Atlético Marte (5) acumularon un punto, y Santa Tecla aún no suma.

El fin de semana llegará con una amplía programación de fútbol de la Liga Profesional del país, con cuatro juegos desde las 3:00 p.m. el día sábado y dos el día domingo.