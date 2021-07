FGR presenta acusación formal contra exfuncionarios del FMLN

Redacción Judiciales

@DiarioCoLatino

La Unidad de Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía General de la República presentó este domingo ante el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, el requerimiento fiscal contra 10 exfuncionarios de la administración de Mauricio Funes en el período 2009 a 2014, los cuales han sido señalados por supuestamente haber lavado dinero, y de enriquecerse ilícitamente.

Hasta el momento han capturado a 5 exfuncionarios de la administración Funes, estos son, el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, el exviceministro de Trabajo, Calixto Mejía, el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores Hidalgo, la ex ministra de Salud, Violeta Menjívar, la exviceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal.

La fiscal del caso dijo que dichas personas cometieron los ilícitos cuando desempeñaron su cargo y recibir distintas cantidades de dinero de forma mensual en efectivo de la Secretaria Privada de la Presidencia, las cuales no estaban comprendidas dentro de su salario nominal y legal, es decir, “estas cantidades de dinero se recibieron al margen de la Ley, de manera ilícita”, sostiene la fiscalía. También informó que esos sobresueldos supuestamente fueron aprobadas por el expresidente Funes. “Es por esta razón que nosotros en este día (ayer) hemos presentado el requerimiento fiscal”, comentó.

La Fiscalía sostiene que cuando recibían el dinero en un sobre, los exfuncionarios debían seguir con ciertos lineamientos, como no ser bancarizados, que no fuera declarado, “para evitar que fueran detectados que se estaban entregando esas cantidades de dinero al margen de la ley”, reveló la fiscal.

Entre los montos que supuestamente habrían recibido cada funcionario, la fiscal informó que Carlos Cáceres habría recibido un total de 210 mil dólares durante los 5 años que desempeñó el cargo como ministro de Hacienda. El exministro de Agricultura, José Belarmino López, habría recibido un monto de $565 mil. El exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, habría recibido, $290 mil, Calixto Mejía Hernández habría recibido un total de 208 mil dólares. Lina Dolores Pohl Alfaro, exministra de Medio Ambiente, habría recibido $177 mil, que según información del ministerio Publico, “se encuentra fuera del país”. Salvador Sánchez Cerén, siendo ex vicepresidente de la República del 2009-2014, habría recibido fondos por $530 mil, dicha persona también se encuentra fuera del país según comentó la fiscal del caso.

Violeta Menjívar habría recibido $177 mil en el periodo que fue viceministra de Salud en el 2009 a 2014, detalló. También, Hugo Alexander Flores Hidalgo, como exviceministro de Agricultura, habría recibido la cantidad de $174 mil. José Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública de 2009-2014. habría recibido $150 mil, del erario. Y Erlinda Hándal Vega habría recibido $162 mil, enlistó.

La fiscal del caso detalló que esta es una segunda etapa de investigación del caso “Saqueo Público”, en contra del exmandatario Mauricio Funes y otros exfuncionarios de su gobierno, por los delitos de peculado, lavado de dinero y activos y otros ilícitos relacionales por la sustracción y apropiación de más de 351 millones de dólares. De ese monto se desglosa las acusaciones que ahora están haciéndole a los exfuncionarios del FMLN, “es parte de esos $351 millones”, comentó la fiscal.

Según dijo la fiscal del caso, el Ministerio Público cuenta con abundante prueba técnica y documental que respaldan las investigaciones en contra de los 10 acusados.

“Tenemos prueba documental, tenemos pruebas de materia pericial y en específico quiero hacer mención que nosotros logramos en el año 2019, incautar los recibos originales que acreditan que todas estas personas recibieron esas cantidades dinerarias al margen de la ley, las cuales fueron firmadas. Hemos practicado experticias grafo-técnicas en los recibos y hemos determinado que efectivamente, la autoría de la firma corresponde a los ahora procesados”, señaló.

Ante esto el expresidente Funes reaccionó a través de sus redes sociales, y dijo que la FGR “miente”, ya que a su juicio “primero, los supuestos recibos no han sido autenticados por un peritaje oficial, por lo que no pueden constituir prueba documental. Segundo, no existe ninguna orden o aval de la Presidencia para que los supuestos pagos se hicieran efectivos”.

“En todo caso, si hubo pago de sobresueldos, lo que aún no ha sido demostrado, éstos los hizo el Secretario Privado de la Presidencia en tanto responsable de la administración del presupuesto de CAPRES. (Francisco) Cáceres tenía plenos poderes para decidir sobre el destino del Presupuesto”, comentó.

Enfatizó que entre la documentación que tiene en su poder la FGR y que ha presentado en el juicio “no existe ninguna orden escrita, ningún memorando y ningún reglamento firmado y autorizado por la Presidencia que establezca el pago de sobresueldos a los funcionarios de gobierno”, informó.

Entre tanto, la fiscal dijo que ayer domingo, solicitarían la difusión roja para los exfuncionarios que a su juicio son prófugos de la justicia; “pero eso de va a decidir el día de la audiencia inicial que se gire la orden internacional a través de la Interpol para la captura de dichas personas”, comentó.

La audiencia inicial contra los exfuncionarios ha sido programada por la sede judicial para el próximo martes 27 de julio, a las 8:00 a.m. en el Juzgado 2° de Paz en el centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador.