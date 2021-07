FGR no investigará al GOES en casos de sobresueldos

Redacción nacionales

@DiarioCoLatino

Tras las capturas realizadas la tarde del jueves por la Policía Nacional Civil (PNC) junto a la Fiscalía General de la República (FGR) de exfuncionarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) durante el período 2009-2014, por supuestamente haber recibidos sobresueldos, diputados de la Asamblea Legislativa han señalado la ilegalidad, pero además la selectividad.

La diputada Marleni Funes, del FMLN, dijo que en El Salvador se está viviendo «una justicia selectiva. Únicamente se está persiguiendo a la oposición». “Lo que vimos (el jueves) fueron detenciones arbitrarias, llegan a las casas de estas personas detenidas, sin mediar palabras, únicamente los arrestan, no les leen sus derechos, no le entregan la orden de captura, simplemente son llevados y exhibidos públicamente. Yo creería que sería ingenuo de nuestra parte pedir el debido proceso, cuando el fiscal general ha sido impuesto por el oficialismo el primero de mayo”, agregó la diputada Funes. Mientras que la diputada Anabel Belloso, también del FMLN, condenó las detenciones, porque “se ha irrespetado el debido proceso”, inclusive, dijo que “se pueden catalogar como “privadas de libertad porque no se les dio a conocer los motivos por las cuales se la estaban llevando, ni siquiera los delitos que se les imputaban”.

Los efemelenistas reafirmaron que se irrespetó el debido proceso, trayendo a colación el artículo 12 de la Constitución de la República el cual establece que “toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa”; sin embargo, el fiscal Rodolfo Delgado ya los tildó de “ladrones” a los capturados.

El diputado Romeo Auerbach, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), dijo que esas personas, deben someterse al juez, ya que será él quien dictamine si les da medidas cautelares, si los deja libre, si son inocentes o culpables. Además, dijo tener información “extraoficial de que habrá más capturas”. También dijo que todos que tienen que ver con esa entrega “irregular del dinero adicional al salario deben ser procesados y sobre todo si se están en los tiempos”.

Cuestionamientos a la FGR

La parlamentaria Marleni Funes cuestionó el actuar del fiscal general, Rodolfo Delgado, “¿cómo se puede confiar en una Fiscalía que únicamente investiga para un lado y no para el otro?, desde ahí se surge la duda que dicha investigación no es objetiva”, dijo.

De hecho, la diputada comentó que desde que el fiscal general dice palabras como “van a devolver lo robado”, “les llegó el momento”, pierde credibilidad y objetividad. Agregó que la FGR le toca el papel de investigar, recibir no solo las pruebas de cargo, también las de descargo e investigarlas, “pero aquí se está acusando solo a la oposición, y es conocido por medio de investigaciones que en los casos de sobresueldos no solo llevan al FMLN o ARENA, sino también a otra gente que pareciera que al ponerse la camisa celeste se han endiosado y ya son perdonados”, comentó.

Cuestionamientos a la Comisión Especial

Esta semana, en la comisión especial que investiga la entrega de sobresueldos de gobiernos anteriores se citó al expresidente de la República, Elías Antonio Saca, quien está purgando una pena en el Centro Penal “La Esperanza” por el delito de lavado de dinero, en la que destapó el listado de ex funcionarios de su gobierno que recibieron sobresueldos pero no mencionó a los personajes que le acompañaron en su mandato y que ahora son parte del Gobierno de Nayib Bukele.

«Vimos que vino a acusar a todo mundo, menos a los del oficialismo», comentó la diputada Funes, esto a raíz de que existen exfuncionarios de la administración Saca en el actual gobierno liderado por Nayib Bukele, entre estos se pueden mencionar a Gustavo Villatoro y Ernesto Sanabria, entre otros considerados “saquistas” y hoy “buquelistas”.