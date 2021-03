FGR incautó 11 inmuebles por lavado de dinero

Ezequiel Linares

La Fiscalía General de la República (FGR) informó a través de la Unidad de Extinción de Dominio, que confiscaron 11 inmuebles al expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes Morales, Byron Enrique Arrazabal Arévalo y Vanesa María Paredes Cartín, por actividades de lavado de dinero, de activos, peculado y asociaciones ilícitas.

Según la Fiscalía, a los investigados se les han confiscado los bienes inmuebles que consiste en casas, oficinas y ranchos de playa que se suman a otros inmuebles que el ente fiscal intervino en febrero pasado en los departamentos de Chalatenango, La Libertad y La Paz.

La Fiscalía señaló que las empresas Sociedad Lubbex S.A. de C.V. y las Sociedades LYM S.A de C.V registraron actividades irregulares de lavado de dinero, de activos, peculado y asociaciones ilícitas, en donde están señalados los involucrados Byron Arévalo, exdiputado Sigfrido Reyes y Vanesa María Paredes Cartín.

La FGR detalló que esas actividades ilícitas han permitido, tanto la adquisición como el cambio de inmuebles que ha tenido un origen ilícito y también a estas personas se ha determinado un incremento patrimonial, no justificado en actividades ilícitas.

Asimismo, es por ello esos inmuebles se suman a una investigación previa a inmuebles que ya se habían confiscado anteriormente y la investigación arroja que son treinta inmuebles, el valor de los 39 confiscados por la Fiscalía, ascendería a unos dos millones de dólares y van a pasar a Administración Nacional de Bienes CONAP.

Por otro lado, el abogado de Sigfrido Reyes dijo que es un refrito del mismo proceso de extinción de dominio ya tiene un año y que ahora se trata sobre la ratificación de medidas cautelares, previsionales, temporales y sujetas a comprobación.

“Las medidas cautelares que se han impuesto sobre bienes inmuebles, queremos aclarar que estos bienes intervenidos son propiedad de al menos doce personas naturales y otras sociedades, por lo que nosotros consideramos que las declaraciones brindadas por la Fiscalía en cuanto a Sigfrido Reyes, son sensacionalistas y con ánimos de crear un escándalo, donde no lo hay y presentan que solo es de él o de tres o cuatro personas”, apuntó el abogado de Sigfrido Reyes.

También ante las declaraciones de la Fiscalía el abogado dijo lo contrario y señaló que los lugares que menciona la Fiscalía, algunos lugares no son de Sigfrido Reyes y dijo que eso quiere dejar en claro.

“Estas medidas están siendo analizadas en la cámara primero de lo penal, debido a la apelación que nosotros hemos presentado, se trata de diligencias de carácter temporal, en esa apelación nosotros presentamos las pruebas irrefutables de que estos bienes fueron adquiridos en forma legal, de forma transparente, de forma licita y hemos demostrado el origen de los fondos de las propiedades de Sigfrido Reyes, que son apenas una pequeña parte de esa totalidad de inmuebles que la Fiscalía menciona, que son treinta”, afirmó el abogado.

Otra información importante que dijo y que aclaró el defensor de Reyes fue que no se ha despojado, ni se ha quitado la propiedad de sus bienes a las personas involucradas y al exdiputado Reyes.

“Porque el trámite judicial, sobre esos inmuebles apenas está comenzando y como reitero se encuentra en apelación, esta fase inicial de las medidas y no digamos cuando el juicio vaya en marcha, ahí vamos a presentar también todas las evidencias correspondientes, se van hacer peritajes financieros, contables y ahí vamos a poder establecer con claridad que no hay nada de ilícito en la adquisición de los bienes de la familia Reyes”, detalló. El abogado dice que el caso lo está trabajando para ganarlo en los tribunales y no mediante la difusión sensacionalista de videos o fotografías y que se cree con ello buscar escándalo y confundir a la población.