FGR evita a toda costa que crítico del Gobierno salga en libertad

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que se hizo efectiva una orden de captura contra Luis Alexander Rivas Samayoa, mejor conocido como “El Comisionado” en Twitter. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades fiscales no brindaron detalles sobre los motivos de su nueva captura, lo que deja sin efecto el pago de $10 mil para que saliera libre de otro proceso judicial anterior.

“Una cosa es la libertad de expresión y otra es atentar contra la integridad de las personas”, destacó Delgado vía Twitter, sin especificar el delito. Aunque por las declaraciones se estima que sean supuestos delitos informáticos.

El lunes en horas de la mañana, en la audiencia inicial, el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó que Luis Alexander Rivas Samayoa, conocido en Twitter como “El Comisionado”, pase a la etapa de instrucción con medidas sustitutivas y el pago de $10 mil como fianza, luego de que la FGR lo acusó de “desacato”, ya que Rivas publicó una fotografía en Twitter del uso excesivo de Seguridad del hermano del presidente de la República, Nayib Bukele, Karim Bukele, en una playa salvadoreña. Sin embargo, la FGR al salir de la audiencia lo acusó de otros delitos para seguir manteniéndolo en prisión. Sobre el delito de desacato, la acusación se realizó el 2 de septiembre. En el documento se pidió la instrucción formal con la medida cautelar de la detención provisional en contra de Rivas Samayoa por el supuesto delito de desacato, “en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente del señor presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez”.

Sin embargo, los cuestionamientos del uso de recursos públicos no fueron en contra del presidente Bukele, sino contra el hermano, Karim Bukele, quien dicho sea de paso, no es un funcionario. El juzgado concedió medidas sustitutivas a la detención a cambio de una fianza de $10 mil.

Según el Ministerio Público, el acusado ha dañado el honor del “funcionario y la familia”, haciendo referencia al presidente de la República, tras constituir ataques a la moralidad desde mensajes en la red social Twitter.

El delito de desacato está previsto y sancionado en el artículo 339 del Código Penal. Sin embargo, a Rivas Samayoa no le configura, según la abogada especialista en derecho penal, Marcela Galeas, ya que las acciones de Rivas no fueron sobre un funcionario, no existió ofensa de hecho, palabra ni amenaza y no existió tampoco lesión a bienes jurídicos.

El hecho

Luis fue capturado el pasado 21 de agosto luego de que publicó una fotografía y tuits, los cuales fueron borrados, donde Karim Bukele hacía uso del Batallón Presidencial para su seguridad personal mientras hacía turismo.

En ese momento, los familiares de Rivas Samayoa aseguraron que luego de haber posteado la fotografía en Twitter, agentes de seguridad de la División de Protección a Personas Importantes (PPI) llegaron al rancho donde se encontraban reunidos celebrando un cumpleaños a preguntar quién tomó las fotografías.

Según mencionaron los familiares, para evitar inconvenientes en la celebración, Rivas habría aceptado que había publicado la foto. En ese momento, los agentes se retiraron, pero al finalizar la celebración, todos los asistentes fueron interceptados y decomisaron los dispositivos móviles, los trasladaron a la División de Investigaciones y les manifestaron que iban a revisar los celulares. Luego, todos fueron liberados a excepción de Rivas Samayoa.