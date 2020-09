FGR abre investigación contra el Ejecutivo 

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El fiscal general Raúl melara informó que la Fiscalía General de la República abrió investigación para establecer el cometimiento de delitos y deducir responsabilidades de los funcionarios de este gobierno, que puedan estar involucrados, ante la presunta desobediencia de los funcionarios, al no acatar la medida cautelar impuesta por la Sala de lo Constitucional, la que prohibía que el Ejecutivo no debe de prohibir la entrada a salvadoreños y residentes permanentes al territorio por no presenten una prueba PCR negativa a COVID-19.

«Tal como lo sostuve en días anteriores la Sala de lo Constitucional es la entidad competente para determinar el cumplimiento o no de sus resoluciones, hoy hemos recibido la certificación sobre el incumplimiento de su resolución que ordena permitir el retorno de los salvadoreños a nuestro país, por lo tanto, la Fiscalía abre investigación para establecer el cometimiento de delitos», dijo en redes sociales el fiscal general Melara.

Este miércoles, los magistrados de la Sala dieron por no cumplida la medida cautelar, ya que el Gobierno sigue exigiendo a las aerolíneas pedir la prueba negativa de COVID-19 para aterrizar en el país, así lo han expresado públicamente varios funcionarios de Gobierno, incluso el mismo presidente Nayib Bukele.