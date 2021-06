Festival dominical para definir Selección de Físico

@DiarioCoLatino

La Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo y Fitness presentará este domingo en la duela del Palacio de los Deportes, su “6o. Festival de largo metraje y permanencia voluntaria de Fisicoculturismo y Fitness” que con la participación de otras ramas afines, comprende una serie de objetivos.

Esta fiesta dará inició a las 6:30 a.m. y concluirá a las 8:00 p.m., teniendo entre su objetivos el consolidar el deporte del culturismo enfocado en el género masculino y femenino; apertura de la modalidad IFBB Fitness Challenge y definir la selección nacional que representará a El Salvador en el próximo Campeonato Centroamericano y del Caribe de esta disciplina, que se realizará en San Salvador, del 13 al 15 de agosto. Informa la FedeFísico que este Festival constará de tres jornadas: Super Claser de Baile, de 6:30 a.m, a 7:30 a.m.; el IFBB Fines Chellenge, consistente en un circuito de ejercicios de fuerza en seis estaciones; el “Campeonato Nacional de Press de Banca” y el platillo fuerte dominical, la competición de fisicoculturismo y fitness. Con admisión de precios populares y cumpliendo las reglas del distanciamiento social, en el Campeonato de Físico y Fitness que se realizará a partir de las 2:00 p.m., entrarán en acción y sobre la tarima, 24 divisiones de trece modalidades, entre ellas: Culturismo, Físico Clásico, Men´s Physique, Games Clasic Bodybuilding y Classic Physique. También: Fitness Coreográfico Masculino, Fit Model masculino, Bikini Wells, Bodyfitness, Women´s Physique, Fitness Coreográfico Femenino y Fit Model Femenino.