FESPAD denuncia que no hay interés en aumento al salario mínimo

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Saúl Baños, Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD), aseguró que hay un retroceso en cuento al cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República en relación al Salario Mínimo, que establece que cada tres años debe revisarse, sin embargo, este 2020, año que correspondía el estudio del Salario Mínimo, el ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Salario Mínimo no ha hecho nada a favor de los trabajadores.

“Prácticamente ha transcurrido el 2020 y no se está discutiendo el aumento al salario mínimo, todo apunta que no habrá aumento de salario mínimo en el país y las argumentaciones que estamos escuchando de la empresa privada, ANEP, ASI, COEXPORT es que no hay condiciones para aumentarlo, pero habría que preguntarle a los cientos de miles de personas que ganan el salario mínimo en el país para conocer la situación de precariedad que se está viviendo”, explicó Baños.

Asimismo, el director de FESPAD enfatizó que no tiene nada que ver la recomposición de un partido político en el aumento al salario mínimo, esto ante la excusa de que los representantes del Consejo Nacional argumentaron que este año habría internas en los partidos políticos lo que imposibilitaba el estudio al salario mínimo.

“Aquí en el país estamos de manera constante en actividad electoral, entonces, nunca habrá condiciones para atender el salario mínimo”, dijo.

Baños se mostró preocupado de que las gremiales empresariales reportaron la pérdida de empleo, solo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha reducido 52,660 plazas de trabajadores en sus planillas, solo la Asociación de Industriales de El Salvador reporta una pérdida de 12, 162 empleos. Mientras que la industria farmacéutica ha crecido por la pandemia.

El Salvador en este 2020 va a decrecer 8.10% según la CEPAL, mientras que el gobierno ha dicho que el próximo año el país crecerá 4.5 a 5 puntos del PIB. “Si El Salvador va crecer ¿porque no aumentar el salario mínimo de la clase trabajadora?”, aseguró.

Por otro lado, Baños denunció que el Ministerio de Trabajo no está entregando las credenciales a los sindicatos que ya se registran más de 100 casos de sindicatos que se les niega la personalidad jurídica “Esto perjudica en negociar o gestionar contratos colectivos del sector público y privado”, dijo.