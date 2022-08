Feria Consuma, aún es recordada por muchos salvadoreños

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

Muchos salvadoreños aún recuerdan con nostalgia el antiguo parque de diversioneyis Feria Consuma que se instalaba en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones de (CIFCO), una actividad con auge en las fiestas agostinas que año con año reunía a personas de todo el país para disfrutar de las vacaciones; sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 se instaló el hospital El Salvador donde son atendidos los pacientes con esta enfermedad.

En Consuma, las familias salvadoreñas disfrutaban de comidas típicas y extranjeras; juegos mecánicos entre antiguos y los más recientes, entretenimiento y artesanías, pero, debido a la reubicación, la tradición fue interrumpida y muchos la recuerdan con nostalgia.

Diario Co Latino hizo un sondeo en el centro de San Salvador para conocer la perspectiva de los salvadoreños a dos años de que se instaló el hospital y la población consideró adecuada la estrategia implementada por el gobierno, debido a que, aún cuando la feria no hubiese cerrado las medidas de sanidad no permitían que las familias pudieran visitar este tipo de lugares.

Algunos comentaron sentir nostalgia por el cierre de la feria, tal fue el caso de Natalia López, quien dijo que la antigua ubicación era accesible para su familia y siempre visitaba el lugar, asimismo, consideró que la seguridad implementada en su momento en las instalaciones de CIFCO era un factor que daba confianza. López dijo que no conocía sobre el nuevo parque de diversiones “Sivar Land”.

En 2020, el presidente de CIFCO, Alexander Hasbún, señaló que las actividades del Centro de Convenciones serían retomadas después de la ola de COVID-19 que vivía la región salvadoreña, sin embargo, hasta la fecha esto no ha sido anunciado por el gobierno.

José Martínez, un ciudadano que visitaba Consuma, dijo que “es más importante el hospital” para la ciudadanía salvadoreña que para otras actividades festivas, aseguró que desconoce del nuevo parque “Sivar Land”, su ubicación y cuáles son los atractivos que ofrece a la población salvadoreña.

Mientras tanto, Marta López expuso que el parque de diversiones “Sivar Land” instalado por la alcaldía de San Salvador ayuda mucho a la economía de las familias salvadoreñas, debido a que la entrada es gratis y eso representa accesibilidad para las familias. También destacó que está en un lugar idóneo; sin embargo, dijo que no estaba de acuerdo con que se inhabitara la feria Consuma.

La población salvadoreña estuvo de acuerdo en que el gobierno debería generar estrategias para ayudar a las familias salvadoreñas que perdieron sus pequeños negocios en Consuma, debido a que la pandemia del COVID-19 influyó de forma negativa en la economía del país y más en las familias que no tenían un flujo de ingreso estable.

“Sivar Land” es un parque de diversiones que la alcaldía municipal de San Salvador instaló en los alrededores del estadio Cuscatlán, un nuevo atractivo que promete “entretenimiento de primer nivel a las familias salvadoreñas”, sin embargo, la mayoría de salvadoreños que participó en este sondeo, manifestó tener poca información del nuevo parque de diversiones o desconocerlo.