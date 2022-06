FELIZ AÑO NUEVO ANDINO 5530

Isaac Bigio

POLITÓLOGO ECONOMISTA E HISTORIADOR

En el mundo andino pre-colombino la noche más larga del año era festejada como el inicio de un nuevo ciclo agrario. El 21 de junio es hoy celebrado en el Titicaca como el inicio del año nuevo aymara, el cual se supone que es el 5,530. Esta cifra se da sumando los 530 años que van desde que los europeos iniciaron la conquista del Nuevo Mundo con los 5 milenios previos.

Esta idea puede parecer forzada. Sin embargo, las naciones y las culturas se crean muchas veces sobre lo que Anderson llamó las ‘comunidades imaginarias’ ideadas por elites.

El año oficial del mundo es el 2022 partiendo supuestamente del momento en que Cristo nació. Sin embargo, Jesús no nació en el año cero (el que no existe pues solamente hay el año uno y el menos uno). El primero de enero nuestro no coincide con el primer día del año del calendario de los primeros pueblos cristianos en Oriente o Etiopia.

El pueblo de la Biblia (el judío) celebra en septiembre el año nuevo 5783, donde se supondría se inició el mundo. Esto, aunque la ciencia concluye que el cosmos tiene miles de millones de años.

En el mundo hay más festividades de años nuevos que semanas en el calendario anual. India tiene más de una decena de distintos calendarios.

Todas estas festividades se basan en creencias míticas pero la gente les sigue por tradición o por un deseo de afirmar su propia identidad étnica o cultural.

El equinoccio es una fecha muy importante que han tomado en cuenta todos los pueblos del mundo. Se ha demostrado que hace decenas de miles de años en las cavernas de Francia éstas y sus pinturas rupestres estaban orientadas hacia los astros para determinar los ciclos anuales para saber en qué temporadas vendría tal o cual animal para cazar o pescar o fruto y planta a recolectar.

En el hemisferio norte el 21 al 24 de junio marca el periodo de más luz solar, mientras que en el sur el de las noches más largas. La navidad y el año nuevo occidental están determinados por el equinoccio de invierno del hemisferio del norte, mientras que las celebraciones del Machaq Mara aymara, el Inti Raymi quechua y el We Trepangu de los mapuches está asociada al mismo periodo que justo ahora se da al sur de la línea ecuatorial.

Estos últimos son los pueblos que domesticaron a la papa, el tubérculo más consumido hoy por la humanidad y sin el cual hubiese sido imposible la revolución industrial pues este alimento de fácil producción y preparación le dio mucha energía barata a los trabajadores de las primeras grandes fábricas en las islas británicas y celtas.