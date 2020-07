Familias del Barrio Candelaria denuncian que no han recibido paquete alimenticio

El gobierno de Nayib Bukele anunció que entrega $3.4 millones de paquetes alimenticios. Sin embargo, muchas familias aún no han recibido este beneficio tras más de un mes desde que inició la entrega.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Familias que residen en Calle Modelo, Barrio Candelaria, Pasaje Las Nubes, son algunas de las comunidades de San Salador que no han recibido el paquete alimenticio prometido por el Gobierno de Nayib Bukele. Así lo denunciaron estas familias a este periódico.

Lissette Alas, residente de la Calle Modelo, en San Salvador, asegura que desde mayo les fue anunciado que serían beneficiados con el paquete alimenticio que promueve Nayib Bukele. Ella y su familia fueron beneficiados y aparecían como beneficiarios en la pagina web que luego fue deshabilitada por el gobierno, ya que el presidente ordenó el cambio para que fuera entregado hasta la puerta de sus casas.

La familia Alas tenía el registro de que era beneficiada con el paquete alimenticio el 6 de junio. No obstante, hasta la fecha, a más de un mes, no han recibido nada, ni ella ni sus vecinos. La zona del Barrio Candelaria y Calle Modelo es conocida por albergar a muchos vendedores informales del gran San Salvador, quienes pararon sus labores en obediencia a las medidas impuestas por el Gobierno y para protección de sus familias por la emergencia de COVID-19.

“La canasta que íbamos a recibir no vino. Solo se quedaron por el Cine México (que se encuentra a 200 metros de su vivienda), pero abajo no llegaron hasta aquí. Y ahora que pregunto me dicen que nosotros ya fuimos beneficiados”, denunció.

Y efectivamente, la alcaldía de San Salvador entregó una bolsa con alimentos y víveres que era para una semana. Una bolsa similar a la de la alcaldía fue entregada a los habitantes de la zona por el Gobierno, en la que se presentaron titulares del gobierno. Esto ocurrió en la semana del 14 de mayo, casi dos meses después no reciben nada. Pese a que tenían la promesa de recibir la canasta alimenticia.

“Nos han ayudado. Pero necesitamos que nos vengan a ayudar más, porque somos familias que vivimos del comercio informal y estamos respetando la cuarentena domiciliar voluntaria. Me siento preocupada, mi esposo no está trabajando y así enfermo de gripe ha salido a buscar un poco, para sobrevivir. Como madre pienso en mis hijos. Que necesitan alimentación. No quiero salir a la calle a trabajar por el riesgo que hay de contraer el virus. Más ahora con el alza de casos”, explicó.

Por otro lado, el gobierno benefició a más de 12 mil familias del distrito 2 de San Salvador, así lo anunció el fin de semana a través de un comunicado.

La canasta fue entregada por Personal de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), de la Dirección General de Migración y Extranjería, de Reconstrucción de Tejido Social, de La Geo, del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), miembros de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil y voluntarios locales.

También, el gobierno aseguró que se beneficiaron otras colonias como La Libertad, San Carlos 1 y 2 y El Tránsito 1 y 2, del municipio de Cuscatancingo en San Salvador. Ahí se entregaron unos 500 paquetes alimentarios.