Familiares y organizaciones se pronuncian por ineficacia del Plan Control Territorial

“Soy hermana de Daniel Ortega, joven que desapareció hace dos años, un mes y 9 días aproximadamente. La última vez que lo vimos fue el 20 de mayo de 2019, donde residían nuestros papás. Cuando recibió una llamada telefónica, y luego salió de la casa, a las 4 de la tarde, y no volvimos a saber de él”, relató Diana Ortega.

Diversas organizaciones y familiares de personas desaparecidas, se hicieron presentes al monumento de La Constitución, popularmente conocido como “La chulona” (desnuda), para exigir del Estado salvadoreño, al gobierno del presidente Nayib Bukele, una respuesta del Plan Control Territorial, así como una atención integral a estas familias que son víctimas de la violencia imperante.

Las cifras de personas desaparecidas reportadas por la Fiscalía General de la República dan cuenta de un incremento significativo de casos, pues entre enero a abril del presente año pasaron de 198 a 424. A esto se suman casos emblemáticos como el del expolicía Hugo Ernesto Osorio, que se presume haber asesinado a unas 42 víctimas, aunque el hallazgo de restos ha sido manejada de forma hermética por las autoridades de seguridad y la Fiscalía, aunque dicen que podrían haber “más de 20 víctimas”.

Sobre la investigación en el caso de Daniel Ortega, Diana manifestó que los únicos datos con que cuentan es que el vehículo de su hermano apareció cerca de una gasolinera en el cantón Comalapa, municipio de San Juan Talpa, como a 25 kilómetros de la casa familiar. Y que del lado del conductor tenía una abolladura pero sin rastros de pertenencias o sangre, para tener un referente de lo que había sucedido, de tratarse de un accidente.

“Los investigadores y la Fiscalía General de la República han sido tan negligentes -que le puedo decir- ellos han manejado el caso de tal forma, que en el primer año de la investigación únicamente llenaron tres páginas del expediente de mi hermano. ¿Qué me puede decir esto realmente -de los investigadores- que no les importa a ellos mi hermano? Y las otras personas desaparecidas”, indicó Diana.

Asimismo, criticó que el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, expresen en sus declaraciones que las personas desaparecidas simplemente se van y, que se dejan de comunicar con sus familias.

“Esas declaraciones son una mentira, como familiares estamos presionando y pendientes con los investigadores esperando respuestas y no nos la dan. Solo dicen que están ocupados, que tienen más casos y esa es su respuesta; eso no nos dice nada, solamente que el Plan Territorial no está funcionando, porque si fuera efectivo no habría más desaparecidos y hubieran recursos para atender a las personas en el proceso. Realmente, al Gobierno no le importamos solo cuando son casos súper mediáticos de lo contrario no se fijan en uno”, lamentó Diana Ortega.