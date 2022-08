Familiares piden investigar el paradero de Carlos Abarca

Alma Vilches

El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas de El Salvador exigió a las autoridades de Seguridad cumplir con el mandato de investigar el paradero de Carlos Santos Abarca, quien desapareció el 1º de enero de 2022.

Según familiares, el joven es un universitario, quien estaba en tratamiento psiquiátrico producto de los efectos post cuarentena por el COVID-19, que alteraron su rutina diaria y estado emocional. Desapareció cuando salió a correr como parte de sus actividades físicas.

Eneyda Abarca, madre de Carlos, pidió al gobierno más empatía con los casos de los desaparecidos, y se asigne más recursos a las autoridades para dar con el paradero de sus familiares.

“Mi hijo no es un enfermito como se dice en las redes sociales, y tampoco es un delincuente, en este proceso por parte de las autoridades solo he recibido indiferencia. En la FGR me han bloqueado el caso y el investigador no contesta mis mensajes”, afirmó Abarca.