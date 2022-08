Familiares lanzan campaña ¿Dónde está Carlos?

Alma Vilches

Ante la indiferencia de las autoridades de Seguridad en la desaparición de Carlos Abarca, sus familiares, respaldados por el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas de El Salvador, lanzaron la campaña ¿Dónde está Carlos?, con el objetivo de visibilizar el caso a través de todos los medios posibles, y que la población lo pueda reconocer para dar aviso de su paradero.

Eneyda Abarca, madre del joven desaparecido, dijo que la campaña será difundida a través de redes sociales, en recorridos de búsqueda presencial en parques, calles, transporte público, oficinas estatales y todos los medios que sean posibles a fin de encontrar a Carlos.

Según Abarca, como familia esperan que esta campaña ayude a sensibilizar a la población y que las autoridades públicas pongan atención en estos casos, para dar una respuesta oportuna y de calidad.

“En este proceso de búsqueda durante más de 8 meses por parte de las autoridades solo he recibido indiferencia, la Fiscalía me ha bloqueado, casi siempre que llego a buscar o le llamo a la fiscal no está, el investigador solo deja mis mensajes en visto; son totalmente indiferentes, estamos en el octavo mes de su desaparición y seguimos esperando respuestas de la Fiscalía”, aseguró.

Asimismo, exigió a las autoridades de Seguridad, cumplir con el mandato de investigar el paradero de Carlos, quien desapareció el 1º de enero de 2022. El joven de 22 años de edad es un universitario, quien estaba en tratamiento psiquiátrico producto de los efectos post cuarentena por el COVID-19, que alteraron su rutina diaria y estado emocional; desapareció cuando salió a correr como parte de sus actividades físicas.

Cuando desapareció vestía ropa deportiva, mide 1.82 metros, piel blanca, estudiaba segundo año de la licenciatura en psicología en una universidad privada.

“Mi hijo no es un enfermito como se dice en las redes sociales, y tampoco es un delincuente, en este proceso por parte de las autoridades solo he recibido indiferencia. Haré evidente ante el mundo que no he recibido ayuda del Estado”, enfatizó.

A la vez, explicó que han ofrecido pistas de su paradero a las autoridades y a pesar de eso, no han hecho nada por encontrarlo. Como madre y familia las han dejado solas, por lo cual, pidió al gobierno más empatía con los casos de los desaparecidos, y que se asigne más recursos a las autoridades para dar con el paradero de sus familiares.