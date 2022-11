Familiares de víctimas privadas de libertad durante Régimen de Excepción, solicitan a PDDH vigile el debido proceso

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Familiares de víctimas capturadas de forma arbitraria en el contexto del Régimen de Excepción presentaron este martes a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), un documento donde se solicita a la procuradora Raquel Caballero revisar aproximadamente 80 casos de personas capturadas injustamente, ya que a seis meses de sus detención, no hay respuesta sobre su proceso judicial.

“En ningún momento nosotros nos oponemos a las capturas de ciudadanos que tenga alguna relación con el crimen organizado en nuestro país, pero no es así en la detención de salvadoreños inocentes, que su único delito es ser pobre o habitar en zonas estigmatizadas por la sociedad, en su mayoría comunidades marginadas”, manifestaron los familiares a través del documento a la Procuraduría.

Dentro de los casos presentados estaba Esperanza Palacios, madre y hermana de Norberto Vladimir Lovo, de 19 años, capturado en junio, mientras trabajaba, y Adonay de Jesús Chamagua Palacios, de 35 años, detenido cuando regresaba a su casa de la iglesia en el mes de julio, quien viajó desde el departamento de Usulután para abogar ante la PDDH por la liberación de sus dos familiares.

“Llegaron los soldados a traerlo al trabajo, y le pusieron los delitos de agrupaciones ilícitas. Eso no es justo, que agarren a los que deben, a los pandilleros, pero mi hijo no es. La policía y la Fuerza Armada andan deteniendo a personas que no andan en nada, y la verdad que el señor presidente debería tomar en cuenta los atropellos que tienen la autoridad con uno”, manifestó la madre de familia.

Las familias hicieron tres solicitudes a través de la misiva a la Procuraduría: 1. La liberación de los inocentes inmediatamente, debido a que cumplieron un plazo de 6 meses privados de libertad y no se desarrolló el debido proceso, 2. Acceso a la comunicación entre los capturados y los familiares, para verificar que están con vida, y 3. Información oficial de su ubicación actual y estado de salud y el acceso a medicamentos junto al cumplimiento de su mandato constitucional de velar por los derechos de los salvadoreños.

José Atilio Martínez, de 70 años, pidió la liberación de su sobrino José Abel Martínez Machado, de 22 años, quien fue capturado el 28 de junio por el supuesto delito de agrupaciones ilícitas en Ciudad Barrios, San Miguel, ya que según Martínez, la policía lo capturó mientras ejercía su oficio con el que se ganaba la vida.

“Es bastante injusto para un ser humano, no deberían tratar a la gente así de esa manera; ahora que el Gobierno dice que hasta lo animales respeta, pero a los seres humanos los están golpeando de forma inocente”, comentó

El procurador adjunto de derechos civiles e individuales de la PDDH, Carlos Rodríguez, explicó que han recibido diversas solicitudes de supuestas capturas arbitrarias, por ende el compromiso de la procuradora es recibir las solicitudes a los ciudadanos, revisarlos los casos y dar seguimiento de la forma más ágil para recabar los detalles que necesitan para el desarrollo de una investigación.

Asimismo, Rodríguez aseguró que se ha creado un grupo especifico para dar seguimiento a los “miles” de casos sobre las capturas durante el régimen.

Aproximadamente 80 casos presentan las familias de personas detenidas de forma arbitraria en el Régimen de Excepción, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que desarrolle el debido proceso.