Familiares con incertidumbre de efectividad de cuarentena

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

La tarde fue inusual en la Villa Centroamericana el pasado fin de semana, en el municipio de Mejicanos. La presencia de soldados y agentes policiales atrás de la cinta amarilla que prohíbe el paso a los transeúntes, se convirtió en la novedad, en la casa de los atletas de alto rendimiento, mientras una caravana de vehículos se va estacionando y bajan con paquetes de alimentos y artículos de uso personal.

“Yo vine a dejarle una bolsa con cosas de comer a una familiar de su madre. Ella lleva 1 o 2 días en cuarentena y les han dicho 30 días o 21 días. Ya se imagina la desesperación de ella y todos nosotros”, manifestó Alejandro (nombre ficticio).

La escena se repite en abundancia, una llamada telefónica para contactar a su pariente que guarda cuarentena, y mientras esperan que salga, agentes de la Policía Nacional Civil o soldados toman los paquetes y los entregan al destinatario. Los familiares solo pueden saludarse con movimientos de sus manos a la distancia, sonríen algunos y otros sueltan sus lágrimas por la separación.

Una niña llora por su papá al que solo pudo saludar de lejos, en brazos de su madre que trata de explicar porqué no puede salir del lugar.

La incertidumbre es grande porque apenas ha iniciado sus primeras 24 horas de la cuarentena. “No lo veo adecuado”, alcanza a decir, mientras su cuñado reitera que su hermano vino de Nueva York, donde no hay casos y como tal, lo consideró ilógica la medida.

“Él (mi hermano) viene tranquilo, sin problemas de salud, y lo dejan allí, con gente que quizás está enferma, y, claro, tener mezcladas a las personas obviamente podría infectarse él, que en este momento está sano.

No sabemos si le están tomando pruebas o porque no tienen mejor unos doctores que identifiquen y atiendan a los enfermos y los manden a otro lado, pero aquí está revuelto todo, cuando debe haber lugares para los enfermos y los que solo están en observación”, sostuvo.

Sobre las críticas a estos procedimientos, el ministro de Gobernación, Mario Durán y el director de Protección Civil, William Hernández señalaron que la Comisión Nacional de Protección Civil, además de destinar dos millones de dólares la atención de la emergencia nacional para solventar los inconvenientes.

“En un sentido de prevención si de llegar a un momento que los albergues se llenaran, empezaremos a contratar espacios privados –lo haremos a través del ministerio de Turismo- al que se ha dado una cantidad de fondos; actualmente se encuentran 1,241 personas en diecinueve albergues.

Sobre la situación que se necesitaba un refuerzo

(en los albergues), pues se han dado aportes, el tema de alimentación se suman, a los ya 8.5 millones de dólares, que se habían asignado la prevención”, acotó.