Familia deportiva lamenta la muerte de «Chepito» Guandique, ex Pdte. INDES

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Afectado por enfermedades terminales, el jueves anterior falleció a los 88 años de edad, el Ing. José Antonio “Chepito” Guandique, originario de Jiquilisco, Usulután, ex Presidente del INDES (1989-1994) y por más de treinta años de la Federación Salvadoreña de Boliche. Un hombre de mucho espíritu deportivo y grandes sueños, que no le fue posible llevar a la realidad por falta de plata, pero ganas e ilusiones no le faltaron hasta que un día le entregó la estafeta a Enrique Molins. En sus mejores años en las décadas 80-90 y junto a Luis Chévez, de la FESAJUDO y Melecio Rivera, de la FESALTEME, eran identificados como “los tres tenores del deporte olímpico salvadoreño”.

Un personaje muy diplomático y carismático a la hora de sumar amistades. Ganar a Costa Rica por una medalla de oro los “V Juegos Deportivos Centroamericanos de 1994”, en esta capital, siempre fue uno de sus grandes orgullos y máxima satisfacción. Con respecto a su deporte rey o deporte de sus amores, cuenta la mitología que a través de las décadas chineó a las grandes figuras de todos los tiempos del boliche salvadoreño. Su gestión hizo crecer al boliche más allá de las fronteras patrias.

Su muerte ha caído como un balde de agua fría y las reacciones de pesar, lamento y solidaridad cristiana para con su quebrantada familia no se han hecho esperar y entre las principales esquelas protocolares subidas a Redes Sociales destacan la del INDES en los siguientes términos: “Elevamos una plegaria por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia”.

El COES por su parte escribe: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su apreciable familia, rogándole a Dios les dé fortaleza y resignación por tan irreparable pérdida”.

Alguien que como bolichista de primer nivel y después como Presidenta de la FESABOL, estuvo muy cerca de “Don Chepito” fue Aída Granillo. En consecuencia, Co Latino le pidió su reacción sobre este lamentable deceso y con palabras entrecortadas respondió: “Han pasado varias horas que me informaron sobre la muerte del Ingeniero y aunque yo sabía que estaba muy enfermo, todavía no logro asimilar y aceptar que ha muerto. Mis respetos para él, fue un gran dirigente que hizo mucho por el boliche hasta el protagonismo internacional”. Por su parte, el Presidente del Físico y Fitness, Fabrizzio Hernández posteó: “Una persona entregada al deporte, que siempre tenía un buen consejo. Mis condolencias a la familia y amigos, en especial a toda la familia del bowling”.