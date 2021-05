Falta de transparencia incidirá a futuro en la alternancia del poder

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Advertimos la miopía política de todos los gobiernos de no reformar este tema de la transparencia financiera de los partidos políticos, el cumplimiento de obligaciones y la aplicación de sanciones. No se hizo y ahora habrá problemas en la alternancia del poder porque la oposición no tendrá recursos para competir”, explicó, Eduardo Escobar, director Ejecutivo de Acción Ciudadana.

“La incapacidad de los partidos políticos para generar alternancia en el poder al realizar un análisis financiero los partidos están complicados y si sumamos que no recibieron financiamiento público, sus ingresos bajaron. Tendremos que para el 2024 -siempre y cuando hayan elecciones- los partidos no tendrán capacidad económica para competir en las elecciones, que son generales. ¿Cómo le van a disputar esto al Gobierno? Aunque deba ser una competencia electoral equilibrada y libre”, señaló.

En cuanto al financiamiento privado entregado a partidos políticos, Escobar consideró que frente a la expansión del poder del presidente (Nayib Bukele), podría derivar en “presiones indebidas” porque el Gobierno tiene acceso directo por medio del Ministerio de Hacienda a la identidad de quienes aportan y afectaría al Sistema de Partidos. Asimismo, opinó que en esa estrategia, el Ejecutivo podría valerse del poder en la emisión de permisos, auditorías de hacienda, inspecciones de instituciones de seguridad social o laborales o la imposición de sanciones, a fin de intimidar a personas naturales o empresas que aportan fondos a los partidos políticos.

El quinto informe de “El Financiamiento de las Elecciones Presidenciales 2019”, por Acción Ciudadana, refirió Escobar, tiene el interés de dar aportes en la fiscalización social a los partidos políticos en materia de transparencia financiera, como pilar fundamental en un Estado democrático.

No obstante, el retraso a la emisión del Informe por la pandemia del COVID-19, y la disposición de los partidos políticos de compartir su información y del Ministerio de Hacienda, derivó en su aplazamiento, pero se comprometieron que el próximo mes de agosto, habrá un nuevo documento con todo lo relacionado al año 2020.

“¿Por qué la transparencia? La relación de la política con el dinero, muchas veces, es problemática. Si comenzamos con la inequidad en la contienda electoral, también puede estar la posible cooptación del Estado, en función de los intereses de los financistas de los partidos políticos. Y obviamente eso puede derivar en corrupción y en esa medida este informe le da seguimiento a los partidos políticos en materia de transparencia, cumplimiento de sus obligaciones y de la información que pone en disposición de la ciudadanía”, señaló Escobar.

Sobre la elección presidencial de 2019, supuso mayores recursos económicos de los partidos políticos para financiar sus campañas electoral y darles una oportunidad a la victoria en 2019. Lo que consideró fue una situación riesgosa para la integridad de las elecciones porque el sistema de financiamiento a los partidos no tiene los debidos controles, transparencia y sanciones para evitar “dinero ilegal”, dando margen a fondos provenientes del Crimen Organizado o dinero del Estado, que no es “Deuda Política” en las campañas electorales.

El Centro de Monitoreo registró que la propaganda electoral de los partidos en medios de comunicación en la campaña electoral 2019 tuvo un valor de 27,312,091.86 y que los partidos políticos en 2018 declararon ingresos de 26,883,050.99 y gastos por 38,146,120.32. Que señalaron son ingresos y gastos sin auditar por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), o la Corte de Cuentas (CCR), y no hay certeza que solo esa haya sido la cantidad que recibieron.

“El caso más emblemático que tenemos de este Gobierno es el de la empresa LUTEC, que recibió el contrato de asocio público-privado, que todavía no está ratificado por la Asamblea Legislativa, el que puede variar de los 13 a 57 millones de dólares. Y esta empresa le dio al partido GANA, para 2019, un millón de dólares, en aporte electoral. Nosotros advertimos ese vínculo y deberá ser la Corte de Cuentas o la prensa (investigación) que determine si existe la irregularidad”, sentenció Escobar.

Mientras, Denisse Siliézar, coordinadora del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana, que de acuerdo a los datos recibidos de los partidos políticos y el Ministerio de Hacienda, estos recibieron en el año 2019, un total de 24.6 millones de dólares y de ese total el 51 % corresponde al financiamiento público y el otro 49 % corresponde al financiamiento privado, es decir, aportaciones de personas naturales o jurídicas.

“Hay que señalar de acuerdo a la matriz del financiamiento los partidos políticos ARENA, Democracia Salvadoreña, PCN, PDC, Nuevas Ideas y Nuestro Tiempo, tuvieron aportaciones privadas. Mientras, los partidos FMLN, GANA y VAMOS, fueron financiados por financiamiento público (Deuda Política)”.

“Las aportaciones privadas proceden en su mayoría del sector comercio, la industria farmacéutica y el sector construcción y según los datos de 2019, el 35 % de los ingresos los concentra el partido GANA, le sigue el partido ARENA con 33 % y en el tercer lugar, el FMLN, a diferencia de otros años, los dos partidos tradicionales ARENA/FMLN no concentran la mayoría de ingresos, como el partido GANA que obtuvo 8.6 millones de dólares”, informó Siliézar.