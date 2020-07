Fallece exdiputado del FMLN Roger Blandino Nerio

Joaquín Salazar

Roger Blandino Nerio, ex diputado por el FMLN y ex alcalde de Mejicanos falleció la tarde de este lunes, por COVID-19. Así lo confirmaron allegados al ex dirigente del partido de izquierda, quienes lamentaron la perdida.

Nerio, conocido el Comandante Jeremías, procedías de las filas del ERP-FMLN.

“Este día hemos perdido a uno de los mejores hijos del pueblo salvadoreño al compañero, camarada y amigo. El comandante Blandino Nerio, luchador incansable de mil batallas, hasta la victoria siempre hermano”, dijo Leonel Búcaro, también miembro del partido de izquierda.

Por su parte, el expresidente Mauricio Funes dijo que le informan que “ha caído uno de los grandes, uno de los mejores dirigentes del FMLN. Un hombre bueno, culto y recatado. Y será recordado por sus gestiones e incansable trabajo como asesor”, afirmó.

Hasta este lunes, Nerio fungía como asesor del Grupo Parlamentario del FMLN en la Asamblea Legislativa. Fue alcalde de Mejicanos durante dos periodos entre el 2006- 2012 y fue diputado por San Salvador para el periodo 2015 – 2018. Sin embargo, en los comicios del 2018 no logró un curul en la Asamblea Legislativa.