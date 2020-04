Fallece décimo salvadoreño por COVID-19

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El Ministro de Salud Pública, Francisco Alabi informó que este jueves falleció el décimo salvadoreño por el coronavirus COVID-19. Se trata de un paciente masculino de 56 años.

“Confirmamos el décimo salvadoreño fallecido por COVID-19. Se trata de un contagio local y se brindó todo el protocolo de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Nuestras oraciones están con la familia”, dijo en su cuenta personal de Twitter.

Este es el segundo caso local que fallece en lo que va de la emergencia. Hasta el momento ya asciende a 395 casos confirmados, de los cuales 266 están activos, 10 fallecidos y 119 recuperados. 278 casos son locales y sigue creciendo este número en el país.

El presidente Nayib Bukele lamentó el deceso y reafirmó que la ciudadanía no quiere entender la gravedad de la pandemia. “Hay gente que no quiere ver que esto es muy serio y solo es el inicio. Lastimosamente, muchos no los entienden hasta que les toca sufrir lo que está sufriendo esta familia», dijo.