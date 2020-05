Fallece agente del CAM a causa del COVID-19

El país registra 324 casos activos de COVID-19, un total de 12 fallecidos y 154 personas recuperadas de su salud.

“Lamentamos el fallecimiento, a causa de COVID-19, de Tony Adonay Beltrán Pérez, miembro del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador (CAM)”, manifestó el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, al confirmar el fallecimiento del agente.

La noticia fue dada a conocer de manera extraoficial por el ex agente del CAM Armando López, quien semanas atrás denunció que el alcalde capitalino no les había dado los insumos necesarios para enfrentar la pandemia. López había establecido que el alcalde no les había proporcionado mascarillas, guantes y alcohol gel y que a raíz de esto había agentes contagiados de COVID-19, razón por la que fue despedido de su cargo.

El Ministerio de Salud pública confirmó el fallecimiento de la décimo segunda víctima por COVID-19, un hombre de 40 años que padecía de obesidad, expuso en un tuit. Sin embargo, no se confirmó si se trataba del mismo caso.

El país enfrenta un auge de casos de Coronavirus, ya que el último reporte indicó que 44 personas fueron confirmadas, por lo que suma 490 casos en El Salvador, de estos 324 activos, 12 fallecidos y 154 recuperados. De los casos confirmados 373 son casos locales y 117 importados.

En cuanto a las edades, 10 menores de nueve años se reportan como casos positivos, y 17 entre las edades de 10 a 19 años, además, siete personas mayores de 80 años. Mientras que el resto entre las edades de 20 a 79 años.

La mayoría de contagios son por nexos epidemiológicos, que suman 371 personas. Le siguen los infectados en centros de contención con 116, uno que ingresó por punto ciego y dos por cuarentena domiciliaria.

En cuanto a los departamentos, San Salvador sigue siendo el que más registra casos confirmados con 188, le sigue La Libertad con 31, Santa Ana con 30 y San Miguel con 24. En el caso de los municipios solo en San Salvador van 67 casos y Soyapango 33.

En relación a las personas en cuarentena controlada, 3,921 personas permanecen en 89 centros de contención. De igual manera 5,708 ya han cumplido con su cuarentena y se encuentran sanas y fueron enviadas a sus viviendas, según el dato oficial. Mientras que las personas restringidas por violar cuarentena obligatoria suman 2,394, de estos no se sabe, a la fecha, si ya han sido algunos liberados.