Fallece a los 88 años Quino, el creador de Mafalda

Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, falleció este miércoles en Argentina a la edad de los 88 años, un día después de que se publicará por primera vez hace 56 años su creación más popular: Mafalda.

Mafalda apareció por primera vez en «Gregorio», el suplemento de humor de la revista «Leoplán» el 29 de septiembre de 1964 para pasar a publicarse regularmente en el semanal «Primera Plana» de Buenos Aires.

Quino desarrolló las aventuras de su personaje más popular entre 1964 a 1973, aunque las historias de la icónica niña se han replicado en todo el mundo hasta la actualidad.

En una ocasión, Quino señaló a medios locales que «cuando pienso en que voy a abrir el periódico y no van a estar mis dibujos, me da más angustia y sigo dibujando. Es como ese jefe de estación que se jubila, pero vuelve todos los días para ver si los trenes pasan a horario».

Hijo de inmigrantes andaluces, Joaquín Salvador Lavado nació en la ciudad de Mendoza el 17 de julio y desde un inicio fue nombrado Quino para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, pintor y diseñador gráfico.

A lo largo de su carrera recibió reconocimientos como la Orden Oficial de la Legión de Honor, la honra más importante que el gobierno francés le concede a un extranjero, además del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el 2014.

Sobre el contenido de sus tiras comentó en una ocasión que se trataba «de la relación entre los débiles y los poderosos. Eso siempre me ha obsesionado. Esa sensación de impotencia que tienen los pobres frente a los ricos, de los mandados frente a los amos, no sé, a veces pienso que debería dejar de dibujar por un tiempo, para no vivir la angustia o el miedo a repetirme».

Quino está considerado como el humorista gráfico más internacional y más traducido del idioma español.

La popular historieta Mafalda cumple apenas este martes su aniversario número 56 desde su primera publicación, y ahora su creador falleció.

El Gobierno de la provincia de Mendoza decretó 24 horas de duelo por la muerte de Quino. “Siempre fue un orgullo para los mendocinos y hoy, aún en este triste momento, lo tenemos más presente que nunca”, expresó el gobernador Rodolfo Suárez.

En redes sociales se multiplicaron las condolencias por el deceso de Quino, que incluyó a políticos, artistas e intelectuales de todo el mundo.

Las reacciones incluyen a la Casa Rosada, el líder de Podemos en España, Pablo Iglesias, la senadora del partido FARC de Colombia, Griselda Lobo, el actor argentino Ricardo Darín, el Instituto Nacional de Bellas Artes de México

Las reacciones coinciden en manifestar que Quino creó a Mafalda, una niñita muy adelantada a su época que se convirtió en todo un ícono de la cultura latinoamericana.

La municipalidad de la ciudad de Mendoza escribió en su cuenta de Twitter: «Sentimos profundamente la partida de nuestro querido #Quino, ciudadano ilustre de la Ciudad. Nos dejó a Mafalda y tantos aprendizajes que nunca olvidaremos. Acompañamos a sus familiares, amigos y público».

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal(, Alicia Bárcenas, indico en un tuit: «Un lápiz, una hoja y una aguda inteligencia comprometida hicieron de #Quino, parte indispensable de nuestra identidad con su Imprescindible Mafalda. Agradecido homenaje a este grande en su partida. Hasta siempre maestro».

Laidi Fernández de Juan, en representación de la Casa de las Américas expresó que el artísta «tuvo la magia, el talento y la creatividad de, además, trabajar en otras muchas líneas del dibujo humorístico. Varios libros dan fe de su inmensurable laboriosidad, más allá del fabuloso universo mafaldiano».

Fernández de Juan recordó cuando Quino visitó en 2007 La Habana con motivo de la Feria Internacional del Libro, momento en el cual conoció a un hombre reservado, tímido, muy inteligente e ingenioso. No dejó de dar un hasta luego en un mensaje titulado «Adiós, Quino».