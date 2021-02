Fabrizzio Hernández: Está pandemia del covid mató a la Educación Física

Rolando Alvarenga

¿Hay algo en especial que para usted el covid haya sido el gran estrago para nuestro deporte?

Pude observar que hubo países que elaboraron una burbuja de entrenamiento para sus atletas, tomando ventaja con respecto a los otros países. Otra cosa que observo es que de por sí, la Educación Física ya estaba deteriorada y esta pandemia la mató. El poco caudal que había para aspirar a conseguir atletas talento se ha perdido, haciendo necesarios la elaboración de planes para su reactivación. La Educación Física es la gran perdedora por la pandemia.

-Sabe usted que ha estas alturas no tenemos más de veinte atletas con nivel para ser protagonistas más allá de Centroamérica, ¿qué le parece?

El deporte es el reflejo de su sociedad. Tenemos poco o nada de factores aspiracionales en nuestros jóvenes de querer realizar hazañas deportivas. Mientras que en este país el atleta tenga que rebuscarse para sacar a su familia adelante, esa será la prioridad. Yuri Rodríguez es un ejemplo de este tipo de atletas. El deporte no ha sido prioritario y cada vez es más difícil conseguir atletas.

-¿Qué le parecen la sanción del INDES a la federación de natación?

Me abstengo de opinar sobre este tema, pues las opiniones pueden ser reveladoras y el caso aún está en proceso. Los dirigentes somos simples ciudadanos voluntariosos y muchos dirigentes han sostenido por años el deporte aún en situación de crisis y recibir un mal por un bien, terminará alejando más el deseo de aportar. La bicefalia dirigencial entre INDES y COES no termina de entenderse. Para que el deporte funcione bien, debe poder articular todas sus aristas, si no es como un carro sin llantas.

-En lo personal me parece indigno que el COES haya solicitado una prórroga a las federaciones para su Asamblea después de los Juegos de Tokio, ¿cuál es su lectura?

No fue tanto así, como periodista debe indagar más. Indignación es un sentimiento de furia y a eso es lo que nos está llevando todas las señales mediáticas. El COES tiene un rol bien básico, no entenderlo crea y hace crecer esos sentimientos.

-En estas páginas se propuso al COES contratar a un entrenador mexicano para la pugilista preolímpica, Argentina Solórzano, ¿qué se ha dicho en el Comité?

El COES no se ha recibido ninguna solicitud de la Federación de Boxeo sobre este caso. Entiendo que han tenido problemas y los tienen aún a nivel mundial. Por parte del COES, el asesor argentino Francisco Paff está haciendo un buen trabajo con las federaciones.

-Sí hacemos este año los Juegos Centroamericanos, ¿los ganamos muertos de risa?

La apuesta es esa, pero ya estamos tarde para eso. Considero que sí reaccionamos ya, podríamos aspirar a un tercer lugar.

–¿Qué le pareció el recorte legislativo al presupuesto del INDES?

Acá hay pisto para todo, pero el deporte siempre sale padeciendo. Cuando ya se veía una luz de apoyo nos cayó este balde agua fría. Creo que aún se puede rescatar, modificando decretos y asignaciones adicionales. Gestiones que debe realizar el presidente del INDES en las cuales tendrá de aliado a todo el deporte.