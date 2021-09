Fabrizzio del COES: “No hay un plan para 50 Atletas de Elite”

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

La realización de los Juegos Olímpicos de Tokio y después los Paralímpicos hizo enfriar el tema alusivo a la celebración de los “XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023” en la capital salvadoreña. Un tema en donde tanto el COES, como el INDES tienen mucho qué decir, porque el tiempo avanza y hay muchas preguntas en el aire y pocas respuestas. Es por tal motivo que el Co Latino buscó la versión del Comité Olímpico, esperando que en los próximos días INDES nos haga llegar su exposición. Sobre el tema, el Vicepresidente del COES, Fabrizzio Hernández, expresa lo siguiente:

– Ya fue notificado el Comité Olímpico por Centro Caribe Sport sobre la adjudicación de los “XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023”?

Por el momento todo se encuentra en fase de negociación del contrato que se pacta entre Centro Caribe Sport y el Comité Organizador o la parte interesada en la organización de los Juegos. Los puntos principales siempre son los críticos, entre ellos, alojamiento, alimentación, transporte, logística y el programa deportivo.

– ¿Han pensado en que sean unos Juegos de mucha austeridad?

Aun no se ha hablado nada de eso. No obstante la gente de la región y de nuestro país recuerda que en 2002 fueron desarrollados con gran pompa y entusiasmo. Creo que para eso no se necesita exactamente de dinero, si no de liderazgo y estrategia.

– ¿Qué hay sobre el tema relacionado con el pago de los pasajes de venida (a San Salvador) y retorno para todas las delegaciones?, alguna cifra aproximada?

Por el momento es uno de los puntos del contrato y no estoy facultado para darlo a conocer.

– ¿Cómo está el trabajo sobre la “producción” de Atletas Elites o de Alta Competencia, que para estos Juegos necesitaremos unos cincuenta y hoy en día no pasamos de diez?

Aun no hay un plan para eso. Debería haber una Mesa Técnica Nacional responsable de los resultados. Cuando no hay un responsable, nadie apunta a nada. Como fisicoculturismo me hago cargo desde ya de los resultados. A mi me gusta ganar y la estructura deportiva de mi deporte está encaminada hacia eso.

– A menos de dos años para los Juegos del 2023, cómo mira el COES, el panorama?

En el Deporte nada es fácil, siempre es cuesta arriba, aun teniendo todo el panorama a favor. Veo cuatro o cinco deportes con posibilidades de buenos resultados, pero no tienen que dormirse, ni esperar qué se les dará. Los resultados deportivos deben ser aspiraciones individuales con acompañamiento de quien se pueda, pero no se ven tantas aspiraciones.

– ¿Cuando podremos conocer, los medios de prensa, el informe del Comité Olímpico sobre la actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio?

Pues no hay tanto que informar, los resultados los vimos todos. No soy cien por ciento responsable de generar un informe de esa naturaleza.