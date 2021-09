Extesorero de CAPRES afirma que gastos reservados eran de libre discreción

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores recibió este viernes a Jorge Herrera Castellanos, extesorero institucional de Casa Presidencial de varios exmandatarios envueltos por hacer un uso indebido de los gastos reservados.

Herrera Castellanos informó que desde 1994 trabajó en la presidencia de la República, como oficial mayor hasta que se creó y entró en vigor la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (Ley AFI) en 1995, porque luego de capacitaciones, lo nombraron “pagador general” que con el pasar de los años, dicha plaza fue renombrada por “tesorero institucional” hasta el 30 de octubre de 2016, ya que fue encarcelado.

El exempleado presidencial guardó una pena de prisión por el delito de peculado a través de un proceso abreviado que se sometió junto al expresidente Saca y su gente por desviar del erario un aproximado de 300 millones de dólares a través de la partida de gastos reservados de la presidencia durante el 2004 a 2009.

Comentó que antes de la Ley AFI, diferentes instituciones tenían gastos reservados y no solo la presidencia de la República, sino que la Asamblea Legislativa, Corte Suprema, el Ejército y otros, “entonces, cuando entró el SAFI (Sistema de Administración Financiero Integrado), no sé qué hubo allí, que dijeron que solo la Presidencia podía tener gastos reservados y que de ahí salieran para los gastos de todas las instituciones, entonces, se acordó que los gastos reservados iban a funcionar aparte de la Ley AFI, y esos, nada más los iba a manejar el presidente y el secretario privado”.

Jorge Castellanos también formó parte de la administración del expresidente de la República, Mauricio Funes, quien actualmente se encuentra asilado en Nicaragua con el proceso abierto en El Salvador por los supuestos delitos de peculado y lavado de dinero y activos. El extesorero de Casa Presidencial afirmó que el Ministerio de Hacienda emitía cheques a nombre del presidente de la República, los cuales eran depositados en sus cuentas personales, tanto de en la administración de Saca como Funes. Según dijo más de 300 cheques en cada quinquenio emitían “dependiendo las necesidades”.

“Los gastos reservados no estaban calendarizados, ellos (los funcionarios) podían pedir cualquier día, no había límite. Cuando lo solicitaban, el dinero ya estaba listo. No teníamos que pedir permiso a Hacienda”, reveló Jorge Herrera Castellanos.

Agregó que cuando se les entregaban, “solo ellos sabían cómo lo iban a gastar”, dijo Jorge Herrera, al explicar que los expresidentes usaban el dinero de la partida secreta a su discreción.

El presidente de la comisión especial, Jorge Castro, informó que el segundo citado a comparecer ante la instancia legislativa era Rolando Alvarenga, exdirigente de ARENA y exsecretario jurídico del expresidente Francisco Flores, pero este, envió una carta justificando su inasistencia por encontrarse fuera del país, aunque presuntamente firmó tal documento con fecha 23 de agosto, en San Salvador.

Por tanto, los diputados acordaron citar al exsecretario jurídico, Rolando Alvarenga, para el viernes 1° de octubre a las 9:30 a.m. De no hacerse presente, por medio de un documento que lo justifique, el exfuncionario será llevado al seno de la comisión por apremio, es decir, por obligación por medio de la Policía Nacional Civil.