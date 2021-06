Extécnico de la Comision de Hacienda Informa de los fondos otorgados a ONG´s

Samuel Amaya

Los diputados de la Comisión Especial que investiga los fondos destinados a las ONG’s iniciaron el proceso de entrevistas de personas que podrían estar vinculados o que tuvieron alguna cercanía con las asignaciones presupuestarias hacia organizaciones no gubernamentales que la Asamblea Legislativa destinó en los últimos años. Para tal efecto, se recibió al extécnico de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Antonio Orellana, y al exjefe de la Unidad de Asesoría Técnica de la Asamblea Legislativa Alejandro Solano, actual asesor de la Asociacion Salvadoreños de Industriales.

El primero en ser entrevistado, fue Noel Orellana, quien comentó que de 2001 a 2014 se desempeñó como técnico de la Comisión Hacienda y Especial del Presupuesto, y de 2014 a junio de 2019 fue gerente de Operaciones Legislativas, este último cargo, la función fue asistir la Junta Directiva, el desarrollo de las sesiones plenarias y todo el quehacer administrativo del proceso de formación de ley que recaía sobre la gerencia de Operaciones Legislativas. Sin embargo, los diputados preguntaron sobre su funciones dentro de la Comisión de Hacienda, así como de las personas que tenía a su cargo, el cual afirmó que a su disposición era una secretaria y un ordenanza.

Estas son algunas preguntados de los parlamentarios:

– Diputado de Nuevas Ideas Carlos Bruch: ¿Cuál era el procedimiento efectuado para emitir dictámenes para otorgar fondos a ONG’s?

Magistrado Noel: “Es importante que ustedes sepan que el 95 % de instituciones no gubernamentales que reciban fondos ya venían incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, aprobado por el Consejo de Ministros y habían otras instituciones a las cuales la Asamblea Legislativa les otorgaba determinados fondos. El Reglamento (Interno de la Asamblea Legislativa) no establece un procedimiento de cómo usted (diputados) le pueden asignar recursos a una institución en este caso no gubernamental”.

Diputados afirmaron que por el cargo que este tenía, sí se debía tener un procedimiento, a lo que el ex técnico respondió:

“La institución X presentaba una solicitud o una iniciativa a través de un diputado, iba al pleno legislativo” para posterior ser discutida en la comisión. “Y otro de los procedimientos era que a través de la correspondencia oficial; llegaban a la comisión (las ONG’s) y presentaban una solicitud. Esa correspondencia era recibida y leída los días lunes que es donde se reúne la Comisión de Hacienda“.

– Carlos Bruch: ¿Ese mecanismo de solicitudes de fondos para ONG quién lo creó?

Orellana: “No había ningún procedimiento, sino que en la práctica así había sido. Se establecían a discreción porque no había procedimiento”.

– Diputado Romeo Auerbach: ¿Quiénes participaban en las discusiones de estos temas de otorgamiento de fondos a ONG’s?

Orellana: “Era un cúmulo de profesionales los que participaban en lo que usted me menciona. Cada diputado tenía sus propios asesores, ellos tenían alguna influencia o participación que incidía en el voto de los diputados”.

– Auerbach: ¿Usted nos ha dicho que no existían mecanismos para determinar a quién le daban los fondos, entonces, por qué le daban trámite?

Noel Orellana: “Uno advierte, pero eran los diputados los que al final tomaban las decisiones”.

Ante esto, los parlamentarios cuestionaron a qué diputados le advirtió. A lo que Noel Orellana respondió que a Lorena Peña y a otros presidentes de la comisión de Hacienda, pues el funcionario afirmó que solo se entendía con los presidentes.

– Romeo Auerbach: ¿Usted se percató que lo que aprobaban en el pleno para las ONGs eran montos diferentes o habían más ONG incluidas?

Noel Orellana: “No, nunca. Las variantes se daban en la discusión de la comisión. El dictamen iba firmado por la mayoría de los miembros de la comisión. Mi rúbrica iba en el decreto para dar fe del contenido”.

– Diputado Caleb Navarro: “Usted dice que las variantes se discutían en la comisión, ¿Cómo se hacían los cambios entonces sin ser discutidos?”

Orellana: “Son decisiones que los diputados tomaban. Mi garantía era que quedarán plasmadas en el dictamen”.

– Navarro: Cuando las solicitudes de fondos llegaban a la Comisión Hacienda, ¿qué parámetros utilizaban los diputados para agregar o quitar a ONG en el otorgamiento de fondos?

Orellana: “Era a discreción de los diputados (…) para mí es difícil saber el criterio que tenían para asignar los fondos. Si había algún interés, yo no lo sé. Como subalterno, me llamaban y se me pedía elaborar un dictamen con variantes y hasta ahí se me decía, vamos a desminuir de este ministerio y vamos a distribuir a esta institución. Uno solo facilita el trabajo”.

– Navarro: “Por ejemplo, si en la Comisión de Hacienda se dice que se le van a asignar fondos a una entidad X, eso es lo que ve la población en la transmisión de la comisión; entonces, ¿qué los motivaba a hacer esas variantes a espaldas pueblo?“

Orellana: “Para mí es imposible poderle responder porque a nosotros se nos instruía que en el dictamen se tenían que hacer esas incorporaciones. Lo que sucede es que, indistintamente que no se discutieran en la comisión, el dictamen era revisado por ellos”.

Al magistrado del TSE y ex técnico de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Noel Orellana, le hicieron llegar un documento en el que se le facilitó encontrar los nombres de varias ONG’s, para que indicara a cuáles de esas se les asignaban fondos de manera más recurrente. A esto, Noel Orellana dijo:

“Voy a decir de las que me acuerdo, algunas ya venían en el presupuesto a través de un subsidio o una subvención. Algunas si aparecen reflejadas año con año, pero venían desde el Consejo de Ministros”.

Entre estas el funcionario destacó: la Asociación de Desarrollo Social de los Municipios, Asociación Hijas de María Auxiliadora, Asociación de Hogares Crea Hogar Llanos Magaña, Museo de Arte de El Salvador, Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, Fusate, Fundasida.

– Caleb Navarro: ¿Usted recuerda de alguna incorporación que le haya solicitado algunos de los diputados?

Noel Orellana: “Lo que sucede es que, el 100% de los cambios que se hacían al presupuesto era instruido por los presidentes de la comisión, entonces, para mi es un poco imposible poder saber en cuál es en particular”.

“El presidente me decía, vamos a incorporar a estas fundaciones, usted me le pone, 10 mil a esta, 20 mil a estas otras y le da un total de 2 millones de dólares, esos $2 millones que se van a sumar aquí, se van a restar de la Unidad Presupuestaria X del Ministerio de Hacienda para que cuadrara el presupuesto”.

– Romeo Auerbach: ¿Sabe si en el Pleno Legislativo agregaban más ONGs?

Noel Orellana: “Yo recuerdo que sí se hizo. Por ejemplo, en el Pleno iban 20 propuestas de la Comisión de Hacienda y el Pleno acordaba incorporar 5 o 10 más. Entonces, uno solo tomaba nota para hacer el cambio y era tan complejo porque cuando se incorporaban a unas 5 o 10, tenía que ver que la fuente de financiamiento le cuadrara porque si no, no cuadraba el presupuesto.

En la segunda jornada de trabajo, los diputados de la Comisión Especial recibieron al exjefe de la Unidad de Asesoría Técnica de la Asamblea Legislativa Alejandro Solano, quien ocupó dicho cargo por 10 años, según mencionó.

– Diputado Carlos Bruch: ¿Podría decirnos cuáles eran sus funciones dentro de la jefatura de la unidad técnica?

Solano: “Era la planificación y la coordinación que desempeñaba el técnico en la comisión”.

– Bruch: ¿En el período que usted trabajó en la Asamblea, asesoraba a alguna gremial o empresa?

Solano: “Sí, a la ASI (Asociación Salvadoreña de Industriales), la relación siempre fue cercana en mi condición de despacho jurídico”.

– Diputada Alexia Rivas: “Su despacho brindaba asesoría a las gremiales, ¿eso no representaba ningún conflicto de interés?”

“No, bajo ninguna circunstancia. Yo era empleado público, después de mi actividades hacía asesorías jurídicas”,

– Diputado Romeo Auerbach: ¿Cuándo el pleno aprobaba, en la Ley del Presupuesto, dinero para las ONG’s , pasaban por su revisión?

Solano: “No, es una cosa muy curiosa, porque en el tiempo que yo estuve de jefe de la Unidad de Asesoría Técnica, los dictámenes quien los conocían era el técnico y su comisión, la parte formal de la decisión era de los diputados y una vez listos el pleno los aprobaba. Se creó esta unidad para limitar la gran cantidad de errores y sintaxis”.

– Caleb Navarro: ¿Qué injerencia tenía con el departamento de revisión de dictámenes?

Solano: “Yo fui jefe del área y supervisaba que el proceso de ley fuera verídico. Yo no revisaba los dictámenes de Hacienda”.

– Navarro: “Entonces, ¿nunca estuvo dentro de una comisión, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda en la que se discutía darle fondos a una ONG?”

Solano: “Categóricamente, nunca tuve conocimiento, ni estuve vinculado en lo de las ONG’s”.

Según mencionó el abogado Alejando Solano el nunca supo de la vinculación de las anteriores asambleas con las ONGs hasta que salió la noticia de esta comisión.

“Yo supe cuando se hizo público que la Asamblea había dotado con fondos a las ONG, en los medios de comunicación”, agregó Solano.