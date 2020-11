Expúgil Mario Méndez urge de ayuda para ser operado

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Con más de setenta años sobre sus espaldas, sin tener una pensión mensual y tampoco ingresos económicos, el expugilista del ranking mundial, Mario Méndez, se encuentra en serias dificultades de visibilidad a causa de un problema de cataratas.

“Al principio tenía dañado los dos ojos, pero cuando hace tres años laboraba como instructor de boxeo en la Alcaldía de Ciudad Delgado, logré que me operaran en el Seguro, pero con el cambio de alcalde me despidieron y desde entonces, por falta de recursos, no he podido someterme a una segunda operación”, relata Méndez a Diario Co Latino.

Agrega que cuando empezó este año fue evaluado en FUDEM y se hizo los exámenes generales para ser intervenido, pero cuando esperaba turno para ser operado, se vino la pandemia y cuarentena y se le vencieron los exámenes. Manifiesta que al terminar la cuarentena quiso reanudar el proceso, pero le salieron conque “tenía volver a realizarse los exámenes”, lo cual, dice, me es imposible por no tener dinero y menos para pagar la operación.

URGE AYUDA

En consecuencia, este veteranísimo exboxeador de las décadas setenta-ochenta, quien en la cúspide de su carrera estuvo clasificado en el octavo lugar de los pesos moscas del ranking mundial del CMB, hace un llamado a la generosidad del INDES, COES, ASABOX, FESALBOX y gente de buen corazón para que le extiendan una mano solidaria. Su ilusión es poder reunir el dinero que implica los gastos relacionados con su traslado a Guatemala y ser operado por la especialistas de la “Operación Milagro”.

Por de pronto, la ASABOX, a través de su presidente, Oscar Canjura, ya ha realizado las gestiones preliminares para que esta gloria del boxeo nacional no siga cayéndose, ni golpeándose por su problema de visión, cuando por necesidad tiene que salir a la calle. Todo contacto al respecto puede ser canalizado a través de mensaje privado al facebook de Oscar Canjura o personalmente con el citado titular de la ASABOX.