Expresidente Lula podría presentarse a la presidencia en 2022

Telesur

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reveló este viernes la posibilidad de presentarse como candidato para presidenciales del 2022, durante una entrevista con la televisora portuguesa RTP.

Lula se refirió a esa posibilidad al señalar que de necesitar trabajar por el país y encontrarse bien de salud, se presentaría a la próxima elección presidencial.

“Necesariamente no necesito ser candidato a presidente de la República. Evidentemente, no voy a decir que no, ni tampoco sí. Esperaremos a la llegada de 2022, necesitaremos saber cómo será el panorama político’, respondió a RTP el exjefe de Estado.

El fundador del Partido de los Trabajadores comentó en otras entrevistas que la candidatura no resulta su prioridad personal y esperaría hasta 2022 para decidir.

Durante la entrevista, el expresidente aseguró como “única verdad que Bolsonaro no puede seguir gobernando Brasil”.

Lula restó importancia a la crisis en Brasil tras la salida del ministro de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva, la cual implicó la renuncia de los comandantes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea.

‘Los cambios que hizo Bolsonaro son normales. El presidente tuvo un desacuerdo con el ministro de Defensa y decidió cambiar de ministro. No veo esto como una señal de crisis’, aseguró.

Al consultarle sobre el exjuez y exministro de Justicia Sérgio Moro, manifestó que era ‘una caricatura inventada por la prensa brasileña y se transformó casi en un semidiós’.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) anunció el martes pasado que, debido a la parcialización política del juez Sergio Moro, se declaran nulas todas las decisiones tomadas por este durante el proceso llevado a cabo contra el exmandatario Luiz Ignacio da Silva.