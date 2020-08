Expertos consideran que muertes por COVID-19 podrían superar los 4,000 

Yaneth Estrada

El presidente del Colegio Médico de El Salvador (COLMEDES), Milton Brizuela manifestó que el subregistro de muertes por caso COVID-19, podría superar los 4,000 tomando en cuenta datos de alcaldías y denuncias del personal de primera línea.

Sin embargo, el galeno detalló que estás cifras o subregistro no puede ser contrastado, debido a la falta de responsabilidad y transparencia por parte del MINSAL y Gobierno, que solo acepta 633 muertes. Acá expresó no se toma en cuenta, muertes por neumonía atípica o infección respiratoria aguda, como se identifican las muertes por COVID-19 no confirmadas.

Este dato concuerda con las recientes declaraciones del Ministro de Salud, Francisco Alabí, quien confirmó que “toda enfermedad respiratoria que no puede ser confirmada como COVID-19 (prueba de PCR) se clasifica como neumonía”, de ahí un alza en las enfermedades pulmonares.

Según el boletín epidemiológico del 1 al 8 de agosto de 2020, actualmente se tienen 771, 294 casos de infección respiratoria aguda. Mientras que neumonías son 16,912 casos.

Para el representante del COLMEDES, lo importante en este momento, previo a la fase II del Plan de Apertura Económica, sería que el Gobierno y Asamblea Legislativa aprobarán una Ley de Emergencia y Cuarentena. Lo que lo presentado por el Gobierno son siete medidas, evidenciando la falta de una estrategia, lo que puede aumentar las cifras de contagios y hasta las muertes.

En este sentido, Óscar Picardo, director del ICTI-UFG advirtió que diciembre podría ser un mes de rebrote del virus por los viajes, comercio y actividades.

Es importante que la población no baje la guardia en las medidas sanitarias como el distanciamiento social y el uso de la mascarilla.

Asimismo, explicó que la mayor aceleración de casos de COVID-19 que tuvimos en el país fue 15 días después de la tormenta Amanda.