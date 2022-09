Exigen reforma a la Ley General de Recursos Hídricos

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Integrantes de diversas Juntas Rurales de Agua de la Zona Norte del departamento de La Libertad se presentaron ante la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), para entregar un documento con propuestas referida al pago del canon y sobre el Reglamento General.

Los representantes de doce Juntas de Agua Rurales en el departamento de La Libertad, señalaron, que desconocían el contenido de la Ley General de Recursos Hídricos y externando su preocupación por el pago de cánones a la extracción y vertidos del recurso hídrico.

Junto al Foro del Agua, los representantes de las Juntas de Agua señalaron que su objetivo es lograr la eficiencia en cuanto a la gestión hídrica, logrando una responsabilidad con equidad y participación a partir que el agua es un bien natural, público y no puede estar en manos privadas.

Reyna Elizabeth Ábrego Sánchez, del cantón San Felipe, municipio de San Juan Opico, La Libertad, reafirmó que reconocen que deben pagar un impuesto, pero este debe contar con un enfoque de derecho y, a partir de la realidad que vive la población en la zona rural y marginal urbana.

“Podemos pagar un canon, pero que sea un centavo mensual de forma simbólica, porque somos respetuosos de la ley. Y aunque digan que no cobraran a las Juntas de Agua, la ley dice lo contrario, ahí se encuentra un artículo que dice que pagaremos el canon. Y si la ASA dice que no es cierto, entonces, que reforme la ley que sería lo correcto”, apuntó Ábrego.

Asimismo, señalaron su preocupación por el cobro ante la realidad de las comunidades a las que sirven, que son grupos poblacionales a quienes sus ingresos económicos son bajos e irregulares, porque no cuentan con empleo formal.

“En nuestro caso somos 348 usuarios socios, pero de este número de personas que pagan poco están ayudando también a otras personas más pobres que no alcanzan a pagar una tarifa. Esa es la realidad, y si la tarifa aumenta un centavo más sería un caos para todas estas familias, sería un problema social, porque el campesino andan ganando 6 dólares diarios y se imaginan pagando más de agua sería un caos”, sostuvo Ábrego.

Mientras, Douglas Manuel Hernández, de la Junta de Agua de la Hacienda Chanmico, señaló que tenían 625 usuarios, en donde se daba el recurso hídrico sin costo a varias instituciones por considerar su aporte a la población y sus limitantes.

“Le damos el servicio gratis a la escuelita y el kinder, a la iglesia católica, la casa de medio ambiente que son instituciones que nos benefician y no podemos cobrarles. Nosotros nos encontramos acá porque estamos preocupados con el pago de la tarifa del canon, pero tenemos la propuesta de un centavo por familia, claro no se aprobado todavía el Reglamento, pero es lo único que podemos ofrecer porque no tenemos recursos para manejar las aguas residuales y si lo van exigir queremos que nos asesoren para dar mejor atención”, resumió Hernández.

Asimismo, Jorge Antonio Hernández, de la Junta de Agua de la Comunidad La Argentina, que atienden a 127 familias, recordó que era preocupante que la mayoría de la población desconocía el contenido de la Ley General del Recurso Hídrico, lo que podría provocar problemas sociales a miles de familias que viven en el umbral de la pobreza.

“Saben que la mayoría de las personas desconocemos esa ley, y sus obligaciones, aclaramos que no estamos en contra de no pagar el impuesto y por eso proponemos un centavo para que las familias puedan seguir teniendo servicio. Y que las empresas más grandes -eso sí- que paguen el valor que corresponden por su explotación y uso del agua”, aclaró.

“Nosotros, como campesinos, hacemos el esfuerzo por llevar el agua a la gente y trabajamos sin cobrar salarios -lo hacemos por el amor a la comunidad- pero queremos trabajar bien y en orden, pero sino no estamos en la capacidad quisiéramos la colaboración de los entendidos en la materia, para evitar altos pagos, somos Juntas de Agua pequeñas, que lo que recogemos apenas nos queda para pagar un salario de un fontanero, no podemos pagar más impuestos”, reiteró.