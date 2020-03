Exhumación da con primeros indicios de estudiantes universitarios

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Lo único que se encontró fueron algunos indicios, que al parecer fueron de una fosa, -claro- no son restos óseos, pero hemos encontrado objetos como clavos, pernos, suelas de zapatos, que son antiguos y oxidados, se supone de hace 40 años, y lo más importante por el lugar

en donde hay indicios que pudo haber una fosa”, explicó Israel Ticas, criminológo de la Fiscalía General de la República.

La exhumación fue abierta por la Fiscalía el pasado 16 de enero, en la Plaza Salvador Allende frente a la Facultad de Medicina en la Universidad de El Salvador (UES), por orden judicial del Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador, para dar paso a la investigación del asesinato de dos jóvenes universitarios: Raúl Hernández y Jorge Arias, quienes fueron líderes estudiantiles de FUERSA, en vísperas del conflicto armado que se prolongó doce años en el país.

“Ahora estamos esperanso buscar en el sector Sur, que es de la mitad de la plaza Salvador Allende, y falta también el otro túnel hasta el lugar donde estuvo el amate y, si no hay nada allí, estos serían los único sindicios de lo que fue la fosa, porque ha sufrido modificaciones y no puedo decir si allí la fosa la sacaron, ni quién la sacó o en qué tiempo lo hicieron, eso no puedo determinarlo”, agregó Ticas.

El área de trabajo que ocupará la búsqueda de restos óseos u otros indicio para esta semana se limita en un sector de 10 metros cuadrados, que comprende la mitad del terreno de la plaza hacia el busto del Dr. Salvador Allende, que se encuentra antes de las gradas de la Facultad de Medicina.

“Buscaré por esa zona y allí por las gradas también, pero me faltan cuatro túneles de tres metros cada uno y me falta terminar por donde estaba el amate; todavía no podemos pensar en dejar la exhumación, no podemos dejar las cosas inconclusas.

La Fiscalía es la que manda, son los que llevan la dirección de la investigación; pero les he dicho a ellos que no he terminado. Además, la Fiscalía es respetuosa de los términos, -y en este caso quiero- que los familiares de las víctimas queden complacidos que se buscó bien y, si no se encontró, pues agotamos todas las posibilidades”, reafirmó.

Sobre los esos 12 metros divididos en cuatro túneles, Ticas reiteró el hallazgo de esos objetos, pero espera establecer con mayor seguridad que no existen más vestigios relacionados con la fosa que supuestamente contiene a los estudiantes universitarios Raúl Hernández, estudiante de medicina y dirigente estudiantil, quien fue secuestrado y posteriormente asesinado por un grupo armado, y Jorge Arías, quien murió en un supuesto accidente de tránsito en la zona de los Juzgados

“Sí, hemos encontrado un indicio de que hubo una fosa allí, he encontrado algo allí, apenas quedan 40 centímetros de un hueco, es un vacío al parecer de una fosa y es exactamente donde aparece la fotografía (de referencia) que me han dado; pero no me quiero casar

con eso, porque la plaza ha recibido modificaciones y tengo que buscar bien. Porque si había una fosa allí, cuando se hizo este plafón tuvieron que cortar la fosa, para preparar el relleno e ir aplanando todo el material que iban poniendo al terreno para luego poner la plancha de concreto; o sea, está bien saturado.

Hasta el momento, puedo decir que es una fosa, pero no puedo decir cuánto tiempo más vamos a continuar en la exhumación, porque aún falta trabajo”, explicó.