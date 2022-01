Exhorta Cepal a sostener la vacunación para recuperación económica

Sobre el tema, la secretaria ejecutiva de ese organismo, Alicia Bárcena apeló a los países ricos que acapararon la mayor parte de las vacunas producidas a compartirlas con las naciones emergentes y en desarrollo que no han tenido acceso a ellas.

Al respecto, recordó que la inmunización no sólo tiene un efecto sobre el control de la pandemia, sino que reduce las probabilidades de más mutaciones del coronavirus, y advirtió que si no se aumenta la cobertura vacunal en todos los países, la recuperación mundial no será sostenible.

En la presentación del Balance Preliminar de la Economía de América Latina y el Caribe 2021, Bárcena dijo que queda claro que además de las políticas nacionales, hace falta el respaldo internacional.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que facilite y fortalezca las posibilidades de acceso al financiamiento de la región en condiciones más favorables y concesionales”, expresó.

Recalcó que la Cepal insiste en una mayor redistribución de la liquidez, de la concentración de la riqueza y de los ingresos a nivel global, y añadió que una forma de lograrlo es a través del impuesto del 15 al 25 por ciento a las grandes empresas multinacionales.

Bárcena subrayó la necesidad de “una mejor condición multilateral, un mejor proceso de colaboración, de mayor unión en la región, de mayor integración, que es una de las falencias que tenemos en América Latina y el Caribe.

En su opinión Latinoamérica tiene una tarea pendiente: una mayor integración y resiliencia regional porque habrá disrupciones en las cadenas de suministro, por lo que la proximidad geográfica tiene que ayudar a aumentar nuestras fortalezas.