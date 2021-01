Exempleados de ANTEL recibirán su indemnización

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Con 63 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen N° 394 favorable de la Comisión de Hacienda, en el sentido se emitiera una “Disposición Transitoria para garantizar el pago de indemnización a exempleados de la extinta Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)”, que a la fecha no recibieron dicho beneficio.

Con ello, se beneficiaría a 4,938 personas que laboraron en la mencionada institución y que recibirían una indemnización equivalente a 2,857 dólares.

Esta disposición fue presentada por el grupo parlamentario del FMLN, y que acompañaron las demás fracciones legislativas.

El diputado Víctor Suazo (FMLN) dijo que esta era “una injusticia que se cometió hace veinticuatro años con la privatización de ANTEL. Fue hasta que el FMLN llegó al Ejecutivo que se le pudo resolver a los primeros trabajadores”. Por su parte, la diputada Yanci Urbina, siempre del FMLN, consideró que la aprobación “corresponde a un acto de justicia social para reconocer los derechos laborales de los trabajadores. Miles de exempleados se van a ver beneficiados por esta indemnización a la que tuvieron derecho siempre. Este es un beneficio que va directo a sus hogares”, recalcó.

Rodolfo Parker se dirigió a los exempleados que se hicieron presente en el Salón Azul, “son personas trabajadoras que por muchos años dieron su tiempo, su esfuerzo, su esmero por hacer de ANTEL lo que llegó a ser como institución. Nos pareció de lo mejor este reconocimiento porque vuelve a la Asamblea Legislativa más humana al estar a la par de estos logros, de tantos años de esfuerzo, privaciones y sacrificios”, acotó.

En el mismo sentido, se pronunció el jefe de fracción de ARENA, el diputado Carlos Reyes, quien afirmó que “se hizo justicia”. El parlamentario dijo sentirse contento de que, al final, “esta lucha se ve concretada y que pueden tener esa compensación y que se haga justicia con algo que quedó establecido en la ley de privatización”.

Al respecto, el presidente la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vásquez, de GANA, expresó que han aprobado un dictamen para que los extrabajadores de ANTEL puedan recibir los recursos que por ley les corresponda, “sobre todo porque ese dinero debe estar en custodia y debe ser entregado a los exempleados que aún no reciben el beneficio luego de la privatización”.

El diputado Raúl Beltrán Bonilla (PCN) aterrizó en decir que “la propuesta es favorable, y lo menos que podemos hacer es aprobarla en su total dimensión, pero al mismo tiempo pidió al Pleno Legislativo que le ponga garras suficientes para que no haya justificación allá afuera y que se diga que no hay dinero, que los recursos no están, porque este es otro drama de la administración pública”.

Con respecto a esto, será el Ministerio de Hacienda quien deberá hacer efectivo el pago a los exempleados en concepto de indemnización. Asimismo, corresponderá a esta cartera de Estado definir la unidad presupuestaria y línea de trabajo en el presupuesto del ramo de Hacienda para garantizar los recursos para pagar la indemnización, de manera que, deberán ser incluidos en el Presupuesto General de Estado del ejercicio fiscal del 2021.