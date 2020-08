Ex presidente Álvaro Uribe renuncia como senador en medio de proceso en su contra

BOGOTÁ/Xinhua

El senador y ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010), presentó ayer su renuncia al Congreso de la República en medio del proceso en su contra por los delitos de soborno y fraude procesal.

Desde su hacienda El Ubérrimo, en donde cumple detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Justicia, el ex mandatario envió una carta al presidente del Senado, Arturo Char, a quien le expresó su inconformidad por una supuesta falta de garantías en su proceso judicial.

Aseguró en la misiva que se le han violado las garantías procesales, y que lo han interceptado ilegalmente a él y a su defensa, a la vez que sugirió una reforma a la justicia de su país.

“Hago votos por una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados. Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud”, señaló Uribe en el texto.

Con un total de 82 votos que aprobaron la decisión de Uribe y 12 que no la aprobaron, se oficializó el aval del Senado para que el ex presidente deje su curul. Con la renuncia de Uribe, su proceso judicial podría salir de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y pasar a la Fiscalía General de la Nación si se establece que la investigación que hay en su contra no tiene nada que ver con sus funciones como senador.

La Corte ordenó detención domiciliaria al ex presidente el pasado 4 de agosto, tras una investigación que apunta a que Uribe es el presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal en el caso donde el senador Iván Cepeda es víctima.

“La medida restrictiva del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala”, señaló en su momento Héctor Alarcón, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Constitucional.

“Dicho material hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas”, explicó.