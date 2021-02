Ex asesor de la administración de Obama asegura que Bukele sí intentó reunirse con emisario del gobierno de Biden

Diario CoLatino

“Lo sé de primera mano que hubo intentos por parte del presidente Bukele de tener reuniones con oficiales del nuevo gobierno del presidente Biden y que no le atendieron y no entiendo muy bien, por qué decidió decir que no, pero está bien establecido aquí en Washington que sí buscó esas reuniones”, confirmó Dan Restrepo, ex asesor de la gestión de Barak Obama, ayer viernes, en declaraciones al canal local.

En una entrevista para Teleprensa33, Dan Restrepo aseguró que Bukele, buscó en más de un sitio dentro de la administración, con gente que está a cargo de la relación entre los Estados Unidos y El Salvador, “pidió en dos oficinas donde normalmente un presidente buscaría una reunión en Washington, con gente de importancia en el equipo del presidente Biden con relación con América Latina”, detalló.

El ex asesor de Barack Obama comentó que las solicitudes para sostener una reunión con personas cercanas a Biden, fueron pedidas “por medios electrónicos y no tuvo éxito en esa búsqueda”. Mientras que el presidente negó, el jueves por la noche, que haya ido a buscar reuniones a los Estados Unidos, incluso, cuestionó al encargado de negocios de USA en El Salvador de que, si había ido, pero no se pudo deducir a ciencia cierta su respuesta, ya que no fue compartida.

Restrepo razonó que dicho cuestionamiento a Brendan O’Brien por parte de Bukele «francamente fue de muy mala forma y le puso a un diplomático estadounidense una posición imposible». Hasta el momento, O’Brien no se ha pronunciado al respecto.