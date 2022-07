Evolución en la muerte constitucional

César Ramírez

@caralvasalvador

“Muerte Constitucional” fue publicada en Diario Co Latino el 20 de enero 2022, ahora debemos agregar la 7ª. acción de ruptura constitucional. Se refiere a la “campaña de reelección presidencial” art. 75 Constitucional “pierden derechos ciudadanos”; negación a la alternabilidad Art. 88 en la Presidencia, en consecuencia: “La violación de esta norma obliga a la insurrección”; Art. 152 No podrán ser candidatos a Presidente. “El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior…”, Art. 154 Período presidencial será de cinco años. etc.

Recordemos las rupturas históricas: 1° Golpe de Estado; 2° Reformas del Mandatario (Junta de Gobierno, Dictador, etc); 3° Asamblea Constituyente (las tres formas usadas por el General Martínez); 4° Golpe de Estado con ruptura constitucional… debemos anotar dos elementos inéditos durante la presente administración: 5° Una nueva Constitución (no pública, ni conocida por la comunidad jurídica, tampoco ha sido presentada a ninguna universidad nacional) y la 6° Interpretación de la Sala Constitucional impuesta por la administración Bukele que permite la reelección inmediata ¿indefinida?, de tal manera que la actual Constitución parece letra muerta.

Esta nueva realidad supera en autoritarismo jurídico o reformas constitucionales al siglo pasado, es un “revisionismo” a la democracia en todos los niveles institucionales, por ejemplo el uso de la violencia el 9 de febrero 2020 asalto a la Asamblea Legislativa, 1 de mayo 2021 Destitución de Sala Constitucional de la Corte Suprema, el 15 de septiembre 2021 se presenta en privado una nueva Constitución que pretende modificar 196 de 272 artículos de la Carta Magna, 1 de septiembre 2021 decreto de jubilación jueces, espionaje a periodistas (25NOV021-13ENE022), 02 de julio 2021 Denuncia de EEUU a miembros del Gabinete de Gobierno por corrupción, malversación de fondos, socavar la democracia, pacto con pandillas etc. uso del dinero público a discreción del presidente Bitcoin.. etc.

Si el caso es la reelección presidencial por otros cuatro años ¿o indefinida? al menos en el siglo pasado el martinato mencionaba cuatro o seis años. El general Martínez gobernó entre el 4 de diciembre de 1931 hasta el 9 de mayo de 1944 pero creó una nueva constitución vigente a partir del 20 de enero de 1939 ampliando el periodo presidencial de cuatro a seis años; no obstante, su ansia de poder no terminó ahí … El 15 de febrero de 1944 la Asamblea Nacional Constituyente pretende que el Gral. Martínez continúe en el poder hasta 1949 “por esta única vez”… se debe destacar que esa Asamblea Constituyente era fiel al dictador y la lectura de esa nueva Constitución admite su reelección “una vez más”. ¡Dios te salve El Salvador!

amazon.com/author/csarcaralv