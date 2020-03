Estudiantes cuentan con centro de llamadas para resolver inquietudes académicas

@DiarioCoLatino

Los estudiantes del sistema público educativo cuentan con el centro de llamadas del Sistema de Continuidad Educativa para resolver dudas e inquietudes académicas, ya que debido a la emergencia por el COVID-19 se les hizo llegar guías de trabajo que deben resolver mientras dure la emergencia.

La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela verificó el funcionamiento del centro de llamadas del Sistema de Continuidad Educativa, que se implementa desde el 13 de marzo para atender las inquietudes de estudiantes y padres de familia.

Hasta la fecha, el Ministerio de Educación (MINED) registró más de 1,300 consultas a través de llamadas y mensajes vía WhatsApp, este sistema se implementa en el marco de la suspensión de clases por la emergencia del COVID-19.

El centro de llamadas es atendido las 24 horas del día por especialistas, tanto por nivel educativo como por asignatura, así como por técnicos de la Oficina de Atención Ciudadana para dar respuesta inmediata a las diferentes inquietudes relacionadas a los servicios que brinda esta cartera de Estado.

“El padre de familia puede llamar a cualquier hora, el tiempo de respuesta de los encargados del centro de llamadas no excede de cinco minutos”, dijo la titular de Educación. Las líneas de apoyo y orientación son: 2592-2009, la cual es atendida durante la jornada laboral de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.; luego, a partir de las 3:31 p.m. hasta las 7:29 a.m., es desviado al teléfono celular 6008-3286, que también recibe mensajes de WhatsApp las 24 horas.

Los especialistas evacuan las consultas pedagógicas sobre la resolución de guías de contenido o tareas a desarrollar por parte de los alumnos. Por lo que el MINED instó a la comunidad educativa a tener confianza en llamar a las líneas telefónicas para despejar dudas académicas.

El teléfono es atendido por especialistas de Primera Infancia, Educación Básica, Tercer Ciclo y Media, Educación Superior, Educación Especial y Modalidades Flexibles. Esto se complementa con los técnicos de Atención Ciudadana, quienes se apoyan con orientaciones, recomendaciones establecidas en las circulares ministeriales u otra información pertinente para dar respuestas a estudiantes, docentes o técnicos pedagógicos.

Además, la titular de Educación hizo un llamado a los padres de familia a estar unidos: “Es el momento que debemos poner de nuestra parte, colaborar con las medidas que implementa el Gobierno y el presidente de la República para proteger nuestras vidas y nuestra salud. Nuestras niñas, nuestros niños, sus hijos, son nuestro principal tesoro”, dijo.

En el sitio web del MINED están disponibles las guías de trabajo, orientaciones y recomendaciones para los estudiantes. También es importante aprovechar esta herramienta, el centro de llamadas, para aclarar dudas o complementar las tareas.